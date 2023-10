Dall’Inter alla Juventus, Lukaku alza la voce: “Resteranno scioccati”

Dal ritiro del Belgio arrivano le parole di Romelu Lukaku in conferenza stampa. Il centravanti della Roma si toglie qualche sassolino della scarpa, tornando indietro al mercato estivo.

Romelu Lukaku interviene in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, dopo l’ottimo impatto avuto con la maglia della Roma fin qui. Il centravanti, arrivato in prestito secco dal Chelsea, ha realizzato 7 reti nelle prime 8 gare giocate con i giallorossi. Ora, dal ritiro della nazionale belga, Big Rom torna a parlare dell’estate di calciomercato che lo ha visto al centro di tantissime voci prima dello sbarco a Roma.

L’impatto dell’ex Inter con la maglia della Roma è stato decisamente un successo fin qui. Il centravanti belga viaggia ad una media gol per minuti giocati da fare invidia, una rete ogni 87 minuti per Romelu Lukaku al primo anno con i colori giallorossi. L’attaccante classe ’93 è arrivato alla Roma negli ultimi scampoli del mercato estivo, vissuto da protagonista dopo la rottura con l’Inter. Il belga sembrava a quel punto ad un passo dal diventare nuovo centravanti della Juventus, che però non ha ceduto Dusan Vlahovic facendo arenare la trattativa. A godere di tutto ciò è stata la Roma di José Mourinho, che da tempo attendeva rinforzi in attacco dopo l’infortunio di Tammy Abraham.

Lukaku alza voce dal ritiro del Belgio, retroscena Naingollan e sul mercato estivo: “Parlerò per tempo”

Sull’estate turbolenta ecco le parole di Romelu Lukaku in conferenza stampa: “Non mi piace girare intorno a un argomento. Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati“.

Lukaku rincara la dose: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio. Ho lavorato duramente per tutta l’estate e lo staff tecnico giallorosso è rimasto colpito dal mio stato di forma”. Il belga lancia una stoccata circa la propria versione dei fatti su quanto accaduto nel calciomercato estivo, e sottolinea la figura chiave che lo ha fatto arrivare alla Roma. Sull’approccio dei giallorossi: “Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per aver dato il contatto con la Roma.“