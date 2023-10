Erede Mourinho in Serie A: l’ex Roma avvisa l’Inter

Erede di Mourinho in Serie A, l’ex Roma mette in guardia proprio i giallorossi e l’Inter di Simone Inzaghi: ecco le sue parole

La stagione della Roma, la terza di José Mourinho su questa panchina, è appena iniziata, eppure uno dei temi principali nella capitale è già il possibile sostituto del portoghese. Il contratto dello Special One è in scadenza a giugno 2024, e finora l’ipotesi di rinnovo appare quantomeno improbabile, soprattutto visto l’avvio di campionato in cui le prestazioni sono state altalenanti come non mai.

Stando alle indiscrezioni uscite nelle ultime settimane in caso di mancata vittoria a Cagliari i Fridkin avrebbero addirittura deciso di esonerarlo, ipotesi però smentita dalla stessa società. Nel frattempo però sono arrivate due vittorie importanti in Europa ed in campionato, condite da prestazioni che fanno ben sperare sia i tifosi che l’allenatore, ma questo non è bastato a spegnere i riflettori sul futuro in giallorosso di Mourinho.

L’ex Roma avrebbe già individuato il possibile erede del portoghese, che a sorpresa arriva proprio dalla nostra Serie A, ecco le sue parole.

Erede di Morinho in Serie A: le parole dell’ex Roma

La sosta non poteva arrivare in un momento peggiore per la Roma, che dopo un avvio altalenante sembrava essersi messa finalmente sui giusti binari. L’obbiettivo Champions League non può considerarsi sfumato, soprattutto visti i risultati delle dirette concorrenti.

Tuttavia le voci su un possibile addio dello Special One a fine stagione non si placano, complice il contratto in scadenza alla fine della stagione. In molti si interrogano su chi possa essere il suo sostituto, l’ex Roma Calafiori dal ritiro della nazionale Under 21 ha parlato così degli allenatori incontrati in carriera, paragonando Thiago Motta al tecnico portoghese:

“Thiago Motta ha in comune con Mourinho il fatto che ti chiede il 200 per cento a ogni allenamento e che le scelte le fa guardando al campo. E di Fonseca la capacità di trasmetterti tranquillità nel mandarti in campo”. Un paragone importante quello azzardato dall’ex difensore romanista, tuttavia il grande lavoro svolto da Thiago Motta in Serie A è sotto gli occhi di tutti, che possa essere l’anno del salto di qualità per l’ex Inter?