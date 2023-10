Erede Rui Patricio, doppia sfida alla Juve | ASRL

Prosegue il casting di calciomercato della Roma per il nuovo portiere: emergono due piste in Serie A

Le tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League hanno dato una boccata d’ossigeno alla Roma, chiamata tuttavia a trovare una continuità più duratura nel tempo. L’avvio di stagione è stato caratterizzato anche da alcuni errori di Rui Patricio, il cui contratto scadrà a giugno 2024.

Già da tempo, la dirigenza romanista sta setacciando il mercato alla ricerca di un erede credibile del portiere portoghese. Sono tanti i nomi monitorati dal club di Trigoria, ma nelle ultime settimane ci sono due identikit italiani che sono tornati d’attualità nello staff di Tiago Pinto.

Roma, Di Gregorio e Perin nel casting per il post Rui Patricio

Uno dei calciatori che piace maggiormente, sfiderà la squadra allenata da José Mourinho dopo la sosta. Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, di recente ci sono stati nuovi sondaggi per Michele Di Gregorio. In scadenza a giugno 2027, il 26enne milanese si sta confermando come uno dei migliori interpreti del ruolo in campionato.

Un altro nome che stuzzica è quello di Mattia Perin. Sempre decisivo quando chiamato in causa, il 30enne di Latina dopo il rinnovo di Wojciech Szczesny rischia di vivere anche la prossima stagione da comprimario e l’idea di avvicinarsi a casa per vivere una nuova avventura da protagonista assoluto potrebbe stuzzicarlo. Ironia della sorte, uno dei nomi seguiti dalla Juventus per il futuro è proprio quello di Di Gregorio. Un doppio intreccio con i bianconeri, dunque, che non è entrato ancora nel vivo.