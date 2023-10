Firma con la Roma fino al 2027: ha già detto sì

Firma con la Roma fino al 2027: accordo quasi trovato con sostanziale aumento dell’ingaggio. Lui ha già detto di sì

Un rinnovo pronto. Uno stipendio quadruplicato. Uno dei gioiellini che Mourinho ha voluto vicino sin da subito e che adesso è un punto fermo della sua Roma. Ed è per questo che, secondo le notizie riportate da Leggo, si è vicini alla fase finale dell’accordo. Quello per il prolungamento e adeguamento del contratto.

Insomma, a quanto pare ci siamo davvero: Edoardo Bove sarebbe pronto a mettere nero su bianco legandosi alla Roma fino al prossimo 30 giugno del 2027. Si sarebbe alla fase finale, con una fumata bianca in arrivo presto, e con uno stipendio che dovrebbe passare dai 250mila euro attuali a un milione di euro. Almeno un milione di euro, si legge.

Firma con la Roma, Bove prolunga

Un traguardo importante per il classe 2002 cresciuto nella Roma e che un pezzo di Roma adesso se lo sta prendendo con delle prestazioni importanti, di quelle che possono sicuramente diventare ancora più esaltanti. Bove è uno dei pupilli di Mourinho, e anche nelle ultime uscite davanti alla stampa il portoghese ne ha parlato, mettendo in evidenza quello che secondo lo Special One è un suo merito: avere dato fiducia ad un giocatore che sta crescendo in maniera esponenziale.

Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane: per ora Bove ha un contratto in scadenza nel 2025 rinnovato nel 2021. Quindi di tempo ne è passato e in questo lungo tempo di cose ne sono successe. Dalle giovanili alla Prima Squadra il passo è stato breve. Ed è anche giusto, per evitare qualsiasi illazione di mercato, che la Roma punti a blindare il centrocampista.