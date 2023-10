Nuovo blitz dopo quattro mesi: la Roma è pronta a ‘dirgli’ addio

Dalla Spagna arriva una nuova indiscrezione sul suo futuro: così cambia tutto per la Roma. Ecco tutti gli scenari.

Dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo del Cagliari che ha chiuso una settimana piuttosto intensa dentro e fuori dal campo, la Roma ha perso molti dei suoi Nazionali in giro per il mondo. Al rientro, la compagine giallorossa sarà attesa da un vero e proprio tour de force che dirà molto sulle ambizioni della compagine di José Mourinho.

Nonostante l’apertura della sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, non sono poche le indiscrezioni che direttamente o indirettamente riguardano la Roma. A cominciare dalla posizione di José Mourinho, ritornata a calamitare l’attenzione mediatica. A prescindere dai rumours sullo Special One, non è escluso che Tiago Pinto ritorni nuovamente sul mercato nei prossimi mesi, per rimpolpare un organico letteralmente stravolto dagli infortuni.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Betis non molla Sarr

A tal proposito, è degna di nota l’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da okfichajes.net, infatti, il Betis non avrebbe perso di vista Malang Sarr. Il difensore francese del Chelsea era stato accostato ai giallorossi poco tempo dopo che i giallorossi avevano chiuso l’affare Lukaku. Sondato da diversi club turchi, il classe ’99 è alla fine rimasto a Londra, anche se Pochettino non punta su di lui.

Per adesso la Roma non ha affondato il colpo, anzi. Stando così le cose, sembra essere proprio il Betis la candidata più autorevole a mettere le mani sul calciatore. Dopo il blitz andato a vuoto delle scorse settimane, infatti, il club iberico sarebbe pronto a ritornare alla carica per assicurarsi il calciatore, probabilmente già a gennaio. Ad ogni si tratta di uno scenario da seguire con molta attenzione: staremo a vedere cosa succederà.