Calciomercato Roma, scacco matto in Serie A: la Premier fa sul serio

Calciomercato Roma, assalto e insidia Premier League: avviso a Mourinho e non solo, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante le questioni che attenderanno la società giallorossa nel corso del prossimo futuro, alla luce delle diverse situazioni meritevoli di approfondimento e che attualmente lasciano intendere come ai piani alti di Trigoria bisognerà ponderare posizioni e decisioni ben precise in vista di un futuro non poi così lontano. Contemporaneamente, però, la Roma è altrettanto consapevole di dover restare concentrata su un presente dal quale dipenderanno non poche delle prossime evoluzioni, legate a Mourinho ma non solo.

Il nome dell’allenatore, infatti, è stato certamente uno di quelli maggiormente chiacchierati e discussi in questa fase, soprattutto nelle delicate ore post-Genova e di un periodo che ha condotto fino alla trasferta di Cagliari con non pochi dubbi e perplessità circa la posizione del tecnico nella Capitale. Ad oggi, lo Special One si sente ancora parte integrante di un progetto nel quale ha dimostrato di credere, come emerso anche dalla veemente risposta della squadra contro gli uomini di Ranieri. Ciò che sarà di lui e delle prossime scelte societarie, in ambito di mercato e non solo, poi, è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Roma, prezzo schizzato e assalto dalla Premier: avviso immediato Gudmundsson

Ciò non cancella, comunque, la consapevolezza degli addetti ai lavori circa l’importanza del dover continuare a valutare e considerare diversi scenari di mercato, dai quali non poche occasioni potrebbero derivare anche per la stessa Roma. A quest’ultima, così come a diverse big di Italia, arriva inoltre in questa fase un chiaro avviso dalla Premier League, di importanza tutt’altro che trascurabile.

Proprio come altre società quali Juventus, Napoli, Inter o Milan, anche la Roma ha preso consapevolezza (sperimentandole anche a proprio danno) delle grandi qualità di Albert Gudmundsson, esterno islandese del Genoa in grado di essere leader e trascinatore dei liguri anche in Serie A.

Prelevato per meno di due milioni di euro dall’Az Alkmaar lo scorso gennaio, il suo valore è già schizzato oltre i 10 milioni di euro e, come riferisce Calciomercato.it, il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia. Le grandi qualità fin qui sciorinate e un prezzo non proprio economico rappresentano fattori da non trascurare ma a poter fare la differenza nel futuro del gioiellino di Gilardino sono proprio le ingerenze della Premier League.

Da qui sarebbero arrivati i primi interessi nei suoi confronti: il campionato inglese, come globalmente noto, vanta certamente, a differenza del nostro campionato, una capacità e un margine di investimento ben più importante ma per ora non c’è ancora nulla di definito. Su Gudmundsson, però, pare gravare una duplice consapevolezza: da un lato, quella relativa alla volontà del Genoa di provare a trattenerlo fino a fine stagione. Dall’altra, quella che permette di asserire senza troppi dubbi che ci siano tutti gli ingredienti per vedere questo giocatore arrivare a grandi palcoscenici e scenari.