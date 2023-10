Conte alla Roma, Napoli sorpassato: “È un leone in gabbia”

Conte tra Napoli e Roma, ‘chiamata’ e annuncio in diretta: “Gli si addice di più”, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Al netto del congedo dagli impegni di club, sono state tante le questioni in grado di far discutere nel corso di questi ultimi giorni. In casa Roma, in realtà, un certo dinamismo era stato percepito soprattutto alla vigilia della sfida contro il Cagliari, presentata come potenzialmente decisiva a detta di note penne nazionali che, poco prima della gara tra Mourinho e Ranieri, avevano evidenziato come la trasferta sarda avrebbe potuto avere una certa valenza anche sul futuro di José.

Senza indugiare ancora su presunti contatti e nomi, basti l’evidenziare che la risposta dell’allenatore e, soprattutto, della squadra da lui allenata è stata chiara quanto evidente, sottintendendo una compattezza ed un’unità di intenti che, almeno stando ai presupposti attuali, lascia intendere come ci siano tutti i margini per assistere al mantenimento di parole da parte del portoghese e del club giallorosso. Proprio dopo Genoa-Roma, come si ricorderà, Mourinho aveva evidenziato che solo Dan Friedkin avrebbe potuto allontanarlo dalla Capitale prima della naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2024.

Conte tra Napoli e Roma, Di Livio non ha dubbi: “Più adatto a questo modulo”

Molto importanti saranno sicuramente le risposte e le evoluzioni sul campo dopo la sosta, dalle quali dipenderà l’apparecchiamento di una stagione che potrebbe avere non poche ingerenze anche sui prossimi piani societari della Roma. A fine anno, se non ci fossero novità, ci sarà la separazione tra Mourinho e i giallorossi, con questi ultimi che sarebbero ovviamente tenuti a trovarne un valido erede.

Da diverso tempo a questa parte, dopo gli ormai famosi e datati interessi della passata gestione societaria e dirigenziale, un nome in grado di stimolare gli interessi e le speranze dei tifosi è certamente quello di Antonio Conte, attualmente fermo dopo la parentesi non felicissima al Tottenham e accostato con insistenza anche al Napoli. L’ex Juventus pareva poter essere più che un’idea di De Laurentiis per subentrare ad interim a Garcia.

La presa di posizione del mister su Instagram ha però disambiguato come, almeno per ora, il suo obiettivo sia quello di ‘ritirarsi a vita privata’, almeno fino a fine stagione, presumibilmente. Intanto, sul suo futuro è arrivato ai microfoni di Tv Play l’annuncio di Angelo Di Livio che, tra i vari temi toccati, ha anche parlato della ‘contesa’ Napoli-Roma per il leccese.

“Conte è carico: se dovesse arrivare un’offerta importante, visto che lo vedo come un leone in gabbia, tornerà ad allenare. Il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2 e per questo motivo credo che la Roma gli si addica più del Napoli, che credo protenda per un 4-3-3. Lukaku, poi, ha dato il suo meglio proprio per Conte, il cui gioco si basa proprio sull’attaccante”.