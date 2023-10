Dalla Roma alla Juventus, ‘tradimento’ gratis in Serie A

Calciomercato Roma, addio segnato e firma con la Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni da affrontare ai piani alti di Trigoria nel corso dei prossimi mesi saranno certamente numerose e, come da tempo noto, dipenderanno ovviamente dai risultati ottenuti dalla squadra di Mourinho sul campo. L’obiettivo attuale resta quello di non perdere la concentrazione rispetto al percorso italiano ed europeo, con il primo iniziato in modo peggiore rispetto al secondo e, dunque, attualmente imponente a Pellegrini e colleghi l’obbligo di fare sempre meglio per non perdere ulteriore terreno in classifica.

Fondamentale, dunque, l’implemento di un bottino rimasto scarno per troppo tempo e che ad oggi permette alla Roma di contare undici punti in classifica, rendenti la squadra non lontanissima dalle prime posizioni ma al contempo risultanti fin troppo pochi alla luce dei reiterati passi falsi fin qui compiuti, soprattutto contro avversari alla portata. Come dicevamo, il futuro prossimo dei giallorossi dipende anche dalle questioni di campo e dagli obiettivi che saranno raggiunti nel corso delle prossime parentesi di campionato.

Calciomercato Roma, addio Spinazzola e gran ritorno alla Juve

Ciò non toglie, però, che Tiago Pinto e colleghi continuino a monitorare i diversi scenari di mercato che, sia sul fronte delle entrate che delle uscite, potrebbero generare importanti novità in casa Roma. In particolar modo, se a far discutere e chiacchierare in questi giorni era il futuro di un Mourinho legato contrattualmente al club fino al 2024, non devono al contempo sfuggire altre situazioni di cogenza non minore.

In particolar modo, tra le fila della squadra sono diversi i giocatori in scadenza a fine stagione, tra cui Leonardo Spinazzola. L’esterno ex Atalanta e Juventus da tempo dimostra di essere il migliore schierabile da Mourinho in quel ruolo, al netto di limiti e difficoltà generate da uno stato di salute e forma non sempre ottimale. Ad oggi, il rinnovo o discorsi relativi a quest’ultimo non figurano all’orizzonte e, stando alle condizioni contrattuali del momento, Spinazzola potrebbe lasciare Roma a fine giugno.

Sul suo futuro si è espresso Calciomercatoweb.it che ha evidenziato come, circa un anno dopo l’arrivo di alcune avances arabe, prontamente bloccate dall’ingerenza di Mourinho, Leonarso Spinazzola potrebbe eventualmente imbattersi anche in uno scenario di gran ritorno alla Juventus. Un affondo a costo zero per rinforzare le non imperfettibili corsie di Allegri non è infatti da considerarsi utopistico, così come l’eventuale gradimento di un giocatore che conosce bene ambiente e allenatore ma che sa altrettanto bene di dover restare concentrato, adesso, su un presente importante per tutti. Roma in primis.