Marcos Leonardo alla Roma, svolta immediata: “Ho parlato con Pinto”

Marcos Leonardo alla Roma, il grande ex non ha dubbi: grande affare e firma già a gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Anche in una parentesi potenzialmente tranquilla come quella per la pausa delle Nazionali, sono tante le questioni in grado di generare attenzioni e discussioni nel corso di questi giorni. Come si ricorderà, gran parte del movimento mediatico in casa Roma aveva contraddistinto soprattutto le ore precedenti la trasferta di Cagliari, prima che l’attenzione ricadesse di lì a poco sulla cogitata questione Garcia in casa Napoli, ad oggi rimasta statica e lungi da sbocchi che lascino intravedere un’imminente firma di Antonio Conte.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare del frastuono generato dalla vicenda che ha colpito alcuni giocatori della Nazionale italiana, espressasi in queste ore tramite un comunicato ufficiale che arricchisce una vicenda certamente spiacevole e passibile di nuove e importanti evoluzioni. Intanto, restando in casa Roma, le questioni di mercato continuano ad essere oggetto di interesse non meno importante, alla luce delle diverse esigenze sulle quali la società potrebbe iniziare a lavorare già dal mese di gennaio.

Marcos Leonardo alla Roma, resoconto dell’estate e annuncio di Julio Sergio: “Si può chiudere anche a gennaio”

Seppur del tutto compressa rispetto a quella estiva, la campagna acquisti invernale può regalare importanti sorprese ed evoluzioni, proponendo a dirigenze e società occasioni di mercato non trascurabili o, comunque, presupposti in grado di far approfondire discorsi avviati nel corso dell’estate. A tal proposito, le parole spese da un ex e noto volto della Roma, Julio Sergio, parlano chiaro.

Il portiere brasiliano si è espresso in queste ore ai microfoni di Tv Play, parlando anche di Marcos Leonardo, centravanti del Santos non poco vicino alla Roma in estate e alla fine rimasto in Sudamerica per una serie di ribaltoni e dinamiche interne ai bianconeri che ne hanno impedito la cessione nei precedenti mesi. Un suo addio al Peixe e un possibile approdo a Roma, però, potrebbero non essere così lontani a detta di Julio Sergio. A seguire le sue parole.

“Marcos Leonardo sa fare gol, è molto capace davanti alla porta. Per arrivare in Italia magari deve imparare a livello tattico, ma è un ragazzo intelligente. Non è altissimo, ma ha qualità e può essere grande alternativa per la Roma. L’affare si può fare a gennaio:conosco benissimo il direttore del Santos e ho parlato anche con Pinto”.

“Magari la Roma riesce a prenderlo o a gennaio o la prossima estate. Il Santos durante lo scorso mercato ha venduto due attaccanti, di cui una punta e un esterno. Se avessero venduto anche Marcos Leonardo, si sarebbe verificata una situazione non semplice da gestire. Hanno trovato l’accordo per essere ceduto o a gennaio o luglio 2024. Il ragazzo sta giocando bene, ha capito la situazione. Speriamo che andrà alla Roma, ma sicuramente andrà via”.