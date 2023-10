Niente rinnovo: Zidane sorpassa Mourinho

Salta il rinnovo e a sorpresa c’è la possibilità del clamoroso ritorno in panchina dell’ex Real Madrid Zidane che sorpassa Mourinho

Zinedine Zidane è senza dubbio uno degli allenatori migliori nel panorama calcistico europeo, già da calciatore era riuscito ad imporsi come uno dei top a livello mondiale, ma in panchina potrebbe aver superato se stesso, nonostante la brevissima carriera.

In soli tre anni sulla panchina del Real Madrid è riuscito a compiere un’impresa che in tempi moderni appare impossibile, ovvero riuscire a vincere la Champions League per ben tre volte di fila, stabilendo un primato unico, facendo diventare i Blancos l’unica squadra a riuscire a vincere la coppa dalle grandi orecchie per ben tre volte consecutive per la seconda volta.

Dopo l’ultima vittoria il francese aveva deciso, di comune accordo con la società spagnola, di dire addio alla panchina del Madrid, al momento occupata da Carlo Ancelotti, che a fine stagione dovrebbe diventare ufficialmente il ct del Brasile. Se l’ex Napoli e Milan dovesse lasciare nuovi scenari potrebbero aprirsi per Zizou, con la Juventus che sogna un ritorno a Torino del fantasista francese.

Zidane al posto di Mourinho: ecco le condizioni

Come la Roma anche la Juventus riflette sul futuro del proprio allenatore. José Mourinho a differenza del collega bianconero ha il contratto in scadenza a giugno, ed una trattativa per il rinnovo non sembrerebbe la principale preoccupazione della società, diverso è il discorso che riguarda Max Allegri, che vede la sua fine nel 2025.

Il rapporto tra l’allenatore e i tifosi juventini è ai minimi storici da ormai diverso tempo, nonostante le recenti prestazioni della squadra, che al momento occupa il terzo posto in classifica in piena lotta per lo scudetto.

In caso in cui dovesse arrivare la vittoria finale i piani della società verrebbero probabilmente rivoluzionati, tuttavia almeno finora pare che la Juventus abbia cominciato a pensare ad un suo possibile sostituto. Zinedine Zidane rappresenta il grande sogno della dirigenza bianconera, tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.it, su di lui sarebbe forte l’interesse del Real Madrid in caso di addio di Carlo Ancelotti a fine stagione.

Se il tecnico italiano dovesse andare in Brasile uno dei possibili sostituti potrebbe essere proprio Zidane, mentre la società madrilena continua a sondare anche Xabi Alonso, che sta dimostrando grandi cose con il Bayer Leverkusen, che sorpassano definitivamente José Mourinho, accostato spesso alla panchina del Real.