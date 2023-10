Lite e frattura, è successo negli uffici del club: presidente operato

Rissa con il Presidente negli uffici del club e frattura alle costole, è successo di tutto: ‘costretto’ all’intervento chirurgico.

La pausa corrente per le Nazionali si sta fino a questo momento rilevando non poco ricca di eventi ed episodi, legati sempre al mondo del calcio giocato e potenzialmente in grado di avere grandi ingerenze all’interno di un mondo attualmente alle prese con una questione delicata quanto complessa.

Il caso scommesse, nato negli ultimi giorni e attualmente coinvolgente nomi importanti della stessa Nazionale dell’Italia, sta sicuramente rappresentando uno degli argomenti monopolizzanti l’attenzione mediatica di queste giornate, con ripercussioni che tante ingerenze potrebbero avere in un futuro tutt’altro che lontano.

Come emerso in giornata, la vicenda parrebbe aver coinvolto anche il nome di un tesserato della Roma, stando almeno a quanto annunciato dal sito di Fabrizio Corona, acuendo una lista che, sempre secondo la stessa fonte, parrebbe essere ben più folta di quella attuale.

Lite nella sede dell’Hertha Berlino, frattura alle vertebre e intervento: ecco cosa è successo

Cosa accadrà ai coinvolti e ai diversi protagonisti di una vicenda grave quanto delicata sarà certamente noto prossimamente, in attesa di evoluzioni passanti anche per il lavoro della Procura Federale e quella di Torino, alle prese con una vicenda certamente infelice per il mondo di questo sport. Intanto, dalla non lontana Germania arrivano notizie mediaticamente non poco rilevanti, totalmente slegate da questo filone ma in grado di generare non poche discussioni e stupore.

Ci riferiamo a quanto accaduto tra le fila societarie dell’Hertha Berlino, attualmente occupante la nona posizione della Bundesliga 2 e reduce da un inizio di campionato abbastanza buono. Ciò non si sta però riflettendo in una serenità interna al club, come emerso dalla ricostruzione della Bild relativa ad una lite che si sarebbe consumata presso gli uffici della società e che avrebbe coinvolto il Presidente, Kay Bernstein.

Quest’ultimo avrebbe discusso animosamente con il responsabile del dipartimento legale e delle risorse umane della società, Marcus Becker: la colluttazione ha generato la frattura di tre vertebre a Bernstein, ricoverato prontamente in ospedale e sottoposto ad operazione.