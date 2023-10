Calciomercato Roma, occasione in Premier a gennaio: spunta il Siviglia

Calciomercato Roma, occasione dalla Premier e Sergio Ramos guastafeste: lo vogliono già a gennaio.

Tante questioni stanno caratterizzando questa corrente pausa per le Nazionali, rivelatasi fino a questo momento ben più intensa e ricca di eventi rispetto al previsto. Ciò non deve però cancellare la consapevolezza circa l’importanza dell’attuale parentesi di stagione per l’Italia, oltre che di un campionato ormai vicino all’entrare nel vivo nel prossimo fine settimana. La Roma, dal proprio canto, dovrà cercare di dare continuità ai buoni risultati ottenuti dopo la trasferta di Genova, provando ad implementare un bottino che, ad oggi, resta ancora a dir poco scarno.

Frattanto, ai piani alti di Trigoria si potrebbe iniziare a credere che inizino le prime e attente valutazioni in vista di un modus operandi dirigenziale e societario che dovrà affrontare diverse questioni, legate alle scadenze contrattuali di alcuni tesserati ma che potrebbe tenere in considerazione anche di potenziali occasioni di mercato da sfruttare in un futuro non troppo lontano. La capacità di Tiago Pinto e colleghi, nel corso di questi anni, si è riflessa soprattutto nel saper cogliere le diverse occasioni di mercato, regalando così a Mourinho elementi di caratura internazionale a condizioni più che vantaggiose per i Friedkin.

Calciomercato Roma, occasione in Premier: anche il Siviglia punta Sarr

Questa strada potrebbe, dunque, rappresentare un filo rosso da seguire prossimamente, a partire dal calciomercato di gennaio, durante il quale la Roma potrebbe provare ad ovviare ad alcune delle defezioni palesate dalla squadra nel corso della prima parte di stagione. In questi giorni, non a caso, si è parlato anche dello scenario Dier, alla luce della condizione contrattuale del difensore del Tottenham, un cui approdo garantirebbe maggiore copertura in termini numerici ad un reparto che sta non poco accusando l’assenza per infortunio di Smalling.

Lo schieramento difensivo a tre e la non grandissima disponibilità di uomini in questo reparto, dunque, giustificherebbe valutazioni nel mese di gennaio, in vista del quale non sono da ignorarsi anche alcuni scenari già considerati in passato. Tra questi, pareva poter figurare anche quello di un possibile ritorno di interesse per Malang Sarr, sul quale la Roma aveva avanzato qualche riflessione lo scorso agosto, più o meno parallelamente alla trattativa condotta per Lukaku.

Il suo valore di mercato è di circa sei milioni di euro e potrebbe lasciare il Chelsea a condizioni più che vantaggiose, alla luce della totale invisibilità all’interno del progetto Blues. Come riferisce El Gol Digital,però, il ventiquattrenne sarebbe finito nel mirino del Siviglia, alle prese con una situazione di classifica non felicissima e macchiata dalla presenza di due soli difensori di ruolo, Sergio Ramos e Badè.