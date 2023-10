Firma con la Roma, incontro già fissato: tutte le cifre

Calciomercato Roma, firma e appuntamento già fissato con Tiago Pinto: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni di mercato, come noto, riescono a generare una certa attenzione anche in parentesi di congedo dalla campagna acquisti, alla luce dei diversi scenari e delle occasioni che, pure ai piani alti di Trigoria, dovranno essere bravi a cogliere in questa fase. La Roma, dal proprio canto, sa bene di vivere una parentesi di campionato quantomeno delicata, alla luce delle diverse difficoltà fin qui incontrate sul campo e che attualmente portano Lukaku e colleghi ad occupare una regione di classifica non proprio felicissima.

Le risposte arrivate dalla squadra post Genova sono state, comunque, emblematiche quanto importanti e hanno restituito consapevolezza nell’unilateralità di visione nata tra i giocatori e un Mourinho che, almeno stando all’atteggiamento dei giocatori, continua ad essere più che importante e centrale all’interno dello spogliatoio. Fondamentale, adesso, sarà il cercare una continuità fin qui mai avuta e che attualmente sta impedendo alla Roma di abitare nobili zone di classifica, meno lontane delle passate settimane ma ancora a diversi punti di distanza.

Calciomercato Roma, rinnovo Bove e nuovo ingaggio: incontro fissato con Pinto

L’aspetto più importante continua, comunque, ad essere legato al calcio giocato e alla necessità di trovare nuove conferme e risposte nel prossimo corpo di partite. Possibili ingerenze, poi, potrebbero essere rappresentate anche dalle scelte di mercato, oltre che dalle conferme di elementi ormai al centro del progetto e sui quali i giallorossi parrebbero voler puntare ancora a lungo.

Al netto di possibili occasioni sfruttabili a gennaio, infatti, non si sottovaluti l’attuale attenzione di Tiago Pinto e colleghi verso alcune situazioni contrattuali. Tra queste, si segnali in particolar modo, la vicenda Bove, circa la quale si parla da diversi giorni a questa parte e che vede attualmente il club interessato a prolungare la permanenza del giovane centrocampista romano e romanista nella squadra della sua città.

Come scrive Francesco Guerrieri, la volontà è quella di blindare Bove fino al 2027, allungando la scadenza dell’attuale contratto di un biennio e portando il giocatore a guadagnare più di un milione di euro all’anno, bonus inclusi. Al rientro di Pinto dal Portogallo è in programma un incontro con l’agente, finalizzato a limare i dettagli di una trattativa circa la quale filtra ottimismo da entrambe le parti, desiderose di un’intesa voluta e cercata all’unisono.