Infortunio Pellegrini, obiettivo per il rientro: cambiano i tempi di recupero

Infortunio Pellegrini, Mourinho deve rinunciare ancora al centrocampista numero 7 che si è fermato contro il Servette

La situazione della Roma non è delle migliori a causa dei recenti infortuni, ma la sosta è arrivata nel momento giusto con Mourinho che può cercare di recuperare la maggior parte degli infortunati che si sono fermati qualche settimana fa. Lo Special One è a corto di titolari, con la difesa e il centrocampo che sono decimati con le assenze di Smalling, Llorente, Kumbulla, Pellegrini e Renato Sanches, tutti attesi ai box.

Proprio il portoghese si è fermato per la seconda volta dopo lo stop di inizio stagione e ha lasciato la Roma senza il talento di un giocatore che ha fatto vedere sprazzi di grande abilità. Contro l’Empoli è arrivata la rete grazie a un inserimento in mezzo ai difensori che ah fatto esploder di gioia lo stadio e fatto sognare i tifosi di aver preso un grande giocatore. Tutti i pensieri, però, sono svaniti a causa del problema fisico che lo ha costretto ai box.

A centrocampo l’emergenza è scattata anche a causa di quella difensiva. Con lo stop di Smalling, Llorente e Kumbulla, Bryan Cristante è stato arretrato in mezzo ai difensori centrali togliendo un grande aiuto a centrocampo, con l’ex Atalanta che si era distinto con i suoi inserimenti pericolosi.

Infortunio Pellegrini, derby nel mirino

Proprio la situazione sulla linea mediana non è delle migliori a causa dello stop di Pellegrini che ha subito diversi infortuni muscolari in carriera. L’ultimo è arrivato durante la piccola finestra con il Servette in Europa League, dove aveva trovato anche il gol del 3-0.

Dopo 12′ minuti, il centrocampista di Cinecittà ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di una lesione su una vecchia cicatrice che si è riaperta. Per questo il suo stop sarà piuttosto lungo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, Pellegrini vuole partecipare al derby e per questo punta a rientrare per metà novembre. Partecipare alla stracittadina è fondamentale per il numero 7 che non ha nessuna intenzione di abbandonare i suoi compagni in una gara simile. Per questo scalpita per recuperare in vista della gara con la Lazio.