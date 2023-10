Irrompe l’Atletico Madrid: il sogno Roma è già svanito

Calciomercato Roma, dalla Spagna: due club iberici sarebbero sulle sue tracce, pronti ad approfittare della situazione propizia. Così i giallorossi sarebbero tagliati fuori.

Sono giorni per certi aspetti frenetici quelli che sta vivendo il calcio italiano. Il caso scommesse, ormai da poco meno di una settimana, si è letteralmente preso le luci della ribalta. Ad ogni modo, dopo la fine della sosta delle Nazionali, il calcio giocato ritornerà a farla da padrone.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, però, anche le indiscrezioni sulle trattative e gli affari ancora in essere cominciano a prendere quota. A tal fine, occhio ai movimenti in casa Roma, con i giallorossi che potrebbero sfruttare occasioni interessanti nel caso in cui dovessero aprirsi spiragli di manovra. Del resto, i tanti infortuni che stanno falcidiando la compagine di Mourinho hanno messo lo ‘Special One’ nelle condizioni di avere la squadra tipo solo in alcune circostanze. Nella zona nevralgica del campo, ad esempio, non sono escluse novità. E chissà che non possa ritornare in auge in ottica Roma un nome che, in tempi e in modi diversi, è già stato accostato ai capitolini. Stiamo parlando di Youri Tielemans, centrocampista belga in forza all’Aston Villa che, dopo mesi piuttosto difficili nel club di Birmingham, potrebbero già cambiare aria.

Calciomercato Roma, Atletico Madrid e Real Sociedad si contendono Tielemans: lo scenario

Ulteriori informazioni su questo tema sono stati rilanciati da fichajes.net. Secondo quanto evidenziato, infatti, alla luce della situazione, Atletico Madrid e Real Sociedad avrebbero cominciato a tastare la situazione, per capire eventuali margini di manovra.

Per adesso non si registrano offerte concrete né dai Colchoneros né dai baschi, che comunque avrebbero cominciato a vigilare, pronti ad inserirsi in caso di segnali concreti. Di fatto la valutazione di Tielemans, che qualche anno fa si aggirava sui 60 milioni di euro, non sfonderebbe – stando alla fonte iberica – il muro dei 20 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà. Ad ogni modo sembra difficile che la Roma possa affondare il colpo a gennaio. Più credibile, se si dovessero creare i presupposti giusti, che i giallorossi possano pensare di ritornare con forza su Tielemans solo in estate. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui si dovessero registrare significative novità.