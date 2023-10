Lancio di petardi e fuochi d’artificio, UFFICIALE: gara sospesa

Prima il lancio di petardi, poi i fuochi di artificio: UFFICIALE, la gara è stata sospesa. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Tante le tematiche in grado di generare discussioni e polemiche nel corso di questi ultimi giorni, mediaticamente ricchissimi di eventi e attese che stanno rendendo ben più movimentata del previsto quella che si appresta ad essere una canonica pausa per gli impegni della Nazionale. Proprio l’Italia di Spalletti, come ormai noto, è stata protagonista di queste ultime ore, alla luce della vicenda Zaniolo-Tonali, capitata in un momento a dir poco delicato e importante per la qualificazione al prossimo Europeo.

In attesa di evoluzioni su un fronte caldissimo e che potrebbe portare a novità e aggiornamenti ulteriori in un futuro tutt’altro che lontano, intanto, si segnalano alcuni episodi spiacevoli capitati in Francia in queste ultime ore, a poche ore di distanza di un evento che aveva generato attenzioni già nella serata di ieri. Come raccontato, infatti, la sfida tra il Liechtenstein e la Bosnia era stata interrotta per qualche minuto a causa di un lancio di fumogeni: un episodio simile ha interessato anche una gara del campionato femminile francese.

Campionato femminile, fuochi di artificio in campo: sospesa PSG-Reims

Non si tratta del primo evento di questo genere a toccare la Francia calcistica, reduce già dalla spiacevole vicenda capitata la scorsa settimana nella gara Montpellier-Clermont, conclusasi poco prima del fischio finale a causa del lancio di un petardo in prossimità del portiere della squadra ospite. Tornando ai fatti del presente, L’Equipe ha ricostruito da poco i vari eventi che hanno contraddistinto tristemente la partita femminile tra PSG e Reims.

Valevole per la quarta giornata del campionato D1 Arkema, la partita è stata interrotta per il lancio di fuochi d’artificio i nel corso del secondo tempo, dopo che nei primi quarantacinque minuti vi fosse stato qualche arrivo in campo di petardi, non in grado comunque di avere ingerenze sulle dinamiche di gioco. Al rientro delle giocatrici per la seconda frazione di gioco sul campo di Poissy, divenuto sede alternativa dopo una problematica al terreno dell’impianto parigino, la sfilza di fuochi pirotecnici ha impedito lo svolgimento regolare e sicuro della gara, sospesa dopo la presa di posizione della Commissione Disciplinare della LFP.