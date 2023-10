Rinforzo a gennaio per Mourinho: 15 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, rinforzo a gennaio dalla Serie A: prezzo fissato e incontri in programma, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti dovranno essere curati dal club giallorosso nel corso dei prossimi mesi, in vista delle diverse scadenze contrattuali che riguardano alcuni elementi della rosa e dell’organigramma, oltre che di un Mourinho che, stando alle sue stesse ammissioni, parrebbe ad oggi essere intenzionato a rispettare la durata attuale del contratto.

Le tante ponderazioni della società passeranno certamente anche dai risultati della squadra sul campo, fondamentali per provare a raggiungere obiettivi che permettano al club di operare con maggiore margine la prossima estate.

L’arrivo di Lukaku e la conferma dell’ossatura principale della rosa, unitamente all’allungamento della stessa, lasciano infatti intendere come l’obiettivo dei Friedkin resti quello di arrivare in Champions League, riportando la società a rappresentare i propri colori nel palcoscenico continentale più importante, con le dovute e gradite entrate economiche che questo scenario garantirebbe.

Calciomercato Roma, piace Colpani del Monza: prezzo fissato

Molto dipenderà da quello che sarà il percorso di crescita e guarigione che attende Pellegrini e compagni dopo la sosta, in attesa di valutazioni ai piani alti di Trigoria che potrebbero generare decisioni importanti anche in vista del mercato invernale.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe regalare non poche novità, da diversi punti di vista, conducendo altresì la Roma a valutare scenari di mercato da approfondire in estate o che garantiscano rincalzi pronti e immediati a Mourinho per la seconda parte di stagione. I nomi sul tavolo restano numerosi e, tra questi, sono tutt’altro che esclusi profili militanti nel nostro campionato.

Particolare attenzione, da questo punto di vista, meritano gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatonews.com, che sottolineano come la Roma abbia messo nel mirino uno dei profili più interessanti della Serie A, Andrea Colpani. Protagonista nel Monza di Palladino con quattro gol in queste prime otto giornate, il classe 1999 garantirebbe ecclettismo e qualità nella regione di raccordo tra centrocampo e attacco. La suddetta fonte evidenzia come nelle prossime settimane possano esserci i primi approcci ad un club ben consapevole dell’importanza del giocatore, attualmente valutato circa 15 milioni di euro e considerato difficilmente cedibile a gennaio.