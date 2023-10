Snobbato dalla Roma: affare lampo e reparto completato

Calciomercato Roma, si infittisce il rebus dalla Spagna. Sarebbero sempre più tentati a definire la trattativa: i dettagli.

Sebbene almeno per il momento non rappresenti un tema prioritario, le voci riguardanti i possibili affari di mercato non possono passare sotto silenzio. Direttamente o indirettamente, alcuni rumours coinvolgono anche la Roma.

Reduci dall’importante vittoria ottenuta sul campo del Cagliari, i giallorossi alla ripresa del campionato vogliono trovare quella continuità di rendimento a lungo agognata. L’ultima striscia di risultati utili potrebbe rappresentare un primo tassello a cui chiaramente dovranno seguire ulteriori risposte. A tal proposito, non è escluso che ulteriori correttivi possano essere apportati da una sessione invernale di calciomercato nella quale diversi club dovranno provare a puntellare le rispettive rose. Alla luce dei problemi palesati dal reparto arretrato della Roma qualche settimana fa, ad esempio, si vociferava di un possibile acquisto per puntellare la difesa.

Calciomercato Roma, no a Boateng: si fa avanti il Real Betis

Accostato in tempi e in modi diversi alla Roma, salvo clamorosi colpi di scena non sarà comunque Boateng il nuovo centrale giallorosso. Il difensore tedesco è stato proposto ai capitolini che, però, hanno altre priorità. Difficile, per non dire impossibile, che i capitolini possano ritornare sui loro passi.

Assume ancor più pregnanza, incanalata in questa direzione, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da okfichajes.net, infatti, Boateng sarebbe ora finito nel mirino del Real Betis, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per sistemare un reparto che ha palesato qualche difficoltà di troppo. Il club spagnolo avrebbe inserito Boateng nella propria lista dei desideri e potrebbe affondare il colpo in tempi relativamente brevi. Ricordiamo che l’ex Bayern, dopo la fine del suo contratto con il Lione, è attualmente svincolato. Staremo a vedere cosa succederà