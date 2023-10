Addio lampo, lo hanno scaricato definitivamente: colpo gobbo Roma

Calciomercato Roma, l’annuncio dall’Inghilterra che può cambiare le carte in tavola. La critica è serrata: possibile occasione immediata.

La sosta per le Nazionali è sopraggiunta nel momento probabilmente meno indicato per la Roma di José Mourinho. Il triplo successo consecutivo ottenuto tra campionato ed Europa League ha fornito certezze importanti che dovranno essere comunque consolidate nel corso dei prossimi impegni ufficiali.

Ad ogni modo, al di là del caso scommesse, in questi giorni hanno cominciato a prendere quota le voci sui possibili affari di mercato. Per adesso soltanto rumours e spifferi di corridoio; tanto è bastato, però, per prendersi nuovamente le luci della ribalta. Direttamente o indirettamente, anche la Roma potrebbe decidere di sfruttare occasioni potenzialmente intriganti. A tal proposito, sono sicuramente da monitorare con attenzione le ultime voci riguardanti Youri Tielemans, desideroso di cambiare aria dopo mesi piuttosto complicati all’Aston Villa.

Calciomercato Roma, addio Tielemans-Aston Villa: “Nessuno vorrà prenderlo”

Il belga, non dimentichiamolo, è uno dei centrocampisti che era stato accostato alla Roma diversi mesi fa, prima che l’ex Leicester trovasse l’accordo definitivo con l’Aston Villa. Tuttavia, il poco minutaggio a lui concesso da Emery potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola.

Intervistato ai microfoni di Football Insider, l’ex attaccante del West Ham Frank McAvennie si è espresso in questi termini sull’argomento: “Addio anticipato di Tielemans? Naturalmente si tratta di un aspetto di cui preoccuparsi, ma questo è il tipo di giocatore con il quale ci si imbatte sempre più frequentemente. Hai appena firma un quadriennale, se qui, combatti per il tuo posto. Invece di farlo, vuole andarsene. Non l’ho capito. Credo che se vuole veramente andarsene, al momento nessuno vorrà prenderlo”.