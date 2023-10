Addio Roma, sostituto bianconero già pronto: 15 milioni

Calciomercato Roma, rinforzo bianconero e prezzo fissato: ecco quanto serve per rinforzare la squadra di Mourinho.

Tanti i nomi accostati alla rosa giallorossa nel corso degli ultimi mesi, alla luce delle plurime defezioni palesate dalla squadra nel recente passato e che hanno portato Tiago Pinto e colleghi a valutare e monitorare tutta una serie di scenari che permettessero di accontentare Mourinho e, al contempo, rispettare le possibilità finanziarie dei Friedkin. Questi ultimi, anche nel corso della precedente estate, hanno manifestato grande concretezza e volontà nel voler accrescere il brand Roma, seppur nel pieno dell’osservazione dei limiti del settlement agreement.

In attesa di comprendere quale sarà il percorso della squadra in quella che risulta essere, almeno stando alle attuali situazioni contrattuali, l’ultima stagione di Mourinho, ai piani alti di Trigoria si apparecchiano le prime valutazioni e ponderazioni in vista delle scelte da fare già a gennaio ma soprattutto a giugno. Le questioni ancora apertissime e ben lungi dalla disambiguazione definitiva restano numerose, così come le piste che Tiago Pinto parrebbe voler tenere in considerazione per giostrare le prossime mosse di calciomercato, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, 15 milioni in Premier League per il sostituto di Spinazzola

Un po’come accaduto in passato, anche prossimamente la Roma parrebbe intenzionata a ricercare quelle occasioni di mercato che garantiscano un miglioramento della rosa in termini numerici e qualitativi, senza però imbattersi in esborsi troppo impegnativi. Ciò non esclude, comunque, la possibilità di assistere a investimenti importanti, previo il rispetto di quei fattori e di quegli incastri che hanno portato la società a ponderare sempre nei minimi dettagli anche le passate operazioni.

Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Calciomercatoweb.it, a detta dei quali la Roma potrebbe muoversi in Premier League per ricercare un valido sostituto di Leonardo Spinazzola. A meno di un anno di contratto dalla scadenza, il futuro dell’ex Juventus non è stato ancora chiarito e, ad oggi, il numero 37 è nel pieno di quella che risulterebbe essere la sua ultima stagione nella Capitale.

Ciò giustifica, dunque, le attenzioni verso possibili sostituti e, in particolar modo, verso un nome del nobile campionato inglese. Si tratta di Antonee Robinson, laterale statunitense classe 1997, militante nel Fulham e distintosi per un buon inizio di stagione. I bianconeri d’oltremanica chiedono circa 15 milioni di euro per il nulla osta alla sua partenza. Seguiranno aggiornamenti.