Calciomercato Roma, derby e sfida europea: osservatori allo stadio

Calciomercato Roma, derby in Serie A e guanto di sfida europeo: osservatori allo stadio durante la gara con la Nazionale.

La sosta per le Nazionali sta certamente regalando non pochi spunti di interesse al nostro Paese da un punto di vista calcistico. Spunti non felicissimi, certo, e, anzi, probabilmente destinati a regalare novità di importanza non trascurabile già nei prossimi giorni, alimentando le discussioni, i confronti e le polemiche nate dopo le ultime notizie relative al caso scommesse. Quest’ultimo si è rivelato in grado di monopolizzare le attuali attenzioni in un momento della stagione che aveva tutti gli ingredienti per rivelarsi tranquillo o, comunque, ordinario.

Quanto accaduto, come ormai noto, ha invece generato un’eco mediatica in grado di fare compagnia a temi rivelatisi non meno caldi come quello relativo alla panchina del Napoli o, ancora, alle due gare dell’Italia di Spalletti, fresca di vittoria con Malta ma nel pieno di un periodo potenzialmente cruciale per il destino degli Azzurri. Ciononostante, le attenzioni degli addetti ai lavori nei confronti di aspetti non poco cari ai tifosi continua a rivelarsi vivida, come emerge anche dai diversi aggiornamenti di mercato che non poche novità potrebbero portare anche in casa Roma.

Calciomercato Roma, derby con la Lazio e non solo: sfida europea e osservatori allo stadio per Arana

Qui, a una settimana di distanza dalla bella vittoria di Cagliari, si attende il rientro a metà settimana dei diversi giocatori impegnati con le Nazionali, con i quali Mourinho dovrà continuare a lavorare in vista del corpo di impegni che attende loro nella parentesi successiva di campionato, non poco ricca di gare e insidie. Frattanto, ai piani alti di Trigoria continua il lavoro meno appariscente di chi, come Tiago Pinto e colleghi, sia chiamato al dover affrontare diverse questioni.

Tra queste, certamente, anche la ponderazione di alcune possibili scelte di mercato da attualizzare nella campagna acquisti invernale, per la quale la Roma parrebbe aver preso in considerazione un nome non poco gradito a livello europeo. Ci riferiamo a Guilherme Arana, laterale mancino dell’Atletico Mineiro che, come rivela in esclusiva la redazione di 90min.com, sarebbe stato attenzionato dal vivo da alcuni osservatori del West Ham, presenti alla sfida tra Brasile e Venezuela.

A circa dodici mesi dalla scadenza contrattuale, Arana può lasciare il club per tornare in Europa, dove ha già giocato con le maglie di Siviglia e Atalanta. Oltre al West Ham, la su citata fonte parla anche di un derby di mercato Roma-Lazio, che arricchisce uno scenario di mercato che coinvolge anche Wolverhampton, Brentdord, Lille, Lens, Lione e Werder Brema.