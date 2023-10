Conte, c’è stato l’incontro a Roma: “Ha tutto lo spogliatoio contro”

Ritorno Conte in Serie A, annuncio e nuova evoluzione sul futuro dell’ex Inter e Juventus, cercato in questi giorni dal Napoli e accostato anche alla stessa Roma.

Il nome del mister leccese resta certamente uno dei più importanti e affascinanti del nostro campionato, alla luce di una carriera vincente sul terreno di gioco prima e in panchina, poi. L’ex Juventus ha palesato grandi qualità di leadership e in termini di conoscenze tattiche in tante delle sue esperienze presso nobili realtà del panorama italiano ed europeo, pur riscontrando diverse difficoltà nel corso dell’ultima avventura al Tottenham.

Attualmente senza panchina, la sua importanza e il suo passato, unitamente alla sua situazione di libertà rispetto a vincoli contrattuali, lo rendono un profilo non poco ambito e cercato, non solo per il futuro meno prossimo. Come si ricorderà, il nome di Conte era riuscito a intrigare e affascinare non poco la piazza di Roma diversi anni fa, nel corso di una gestione societaria e dirigenziale totalmente diversa e che, come noto, non riuscì a persuaderlo al punto tale da portare a preferire i giallorossi al progetto Inter, alla fine da lui sposato.

Conte al Napoli e quell’incontro con De Laurentiis: l’annuncio di Bargiggia

A circa un triennio di distanza dalla sua ultima apparizione su una panchina italiana, Conte è adesso nuovamente uno dei nomi più chiacchierati e discussi in Italia, soprattutto alla luce della situazione in casa Napoli che, prima della nascita del triste e ormai totalmente noto caso scommesse, aveva portato a non poche discussioni e attese in vista di un possibile ritorno in Serie A.

Dopo la sconfitta roboante contro la Fiorentina, Aurelio De Laurentiis aveva iniziato seriamente, infatti, a considerare l’ipotesi di un addio prematuro a Rudi Garcia, al quale avrebbe voluto far subentrare proprio il tecnico leccese. Sulla vicenda sono arrivati nuovi aggiornamenti nel corso delle ultime ore, riferiti in diretta durante la trasmissione Twitch, Tv Play, da Paolo Bargiggia.

Questa la ricostruzione del giornalista sul delicato momento del Napoli e la posizione di De Laurentiis e dello spogliatoio azzurro rispetto alla stessa. “Aurelio De Laurenttis avrebbe incontrato Conte in un ristorante a Roma, e gli avrebbe riferito che Garcia ha tutto lo spogliatoio contro. Conte era andato all’incontro già consapevole di rifiutare ma si è presentato per una questione di rispetto e diplomazie. Ha chiesto garanzie sui rinnovi di Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen ma il Presidente non ha potuto dargliele”.

“De Laurentiis ha deciso che farà i conti dopo le tre prossime gare e ha chiesto ai giocatori di dare risposte all’allenatore. Conte ormai è sfumato ma se le cose non dovessero migliorare, il Napoli potrebbe considerare un traghettatore come Tudor. De Laurentiis ha troppa paura di non arrivare in Champions League“.