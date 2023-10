Cristiano Ronaldo con Mourinho: offerta folle e annuncio UFFICIALE

Cristiano Ronaldo con Mouirnho, a sorpresa arriva l’annuncio ufficiale che vede coinvolto anche lo Special One

Seppur con molti, forse troppi, alti e bassi la Roma prosegue nella difficile risalita in campionato dopo la falsa partenza che è costata il distacco dalle prime quattro posizioni. Nelle sue prime uscite infatti la squadra aveva collezionato ben tre sconfitte, di cui due consecutive contro Milan e Verona, alla quale è seguito il pesantissimo 4-1 contro il Genoa a Marassi.

Nelle gare prima della sosta sembrava che la squadra fosse sui binari giusti, grazie soprattutto all’apporto di Big Rom alla manovra offensiva. Il belga tra nazionale e club ha segnato la bellezza di 10 gol nelle ultime 9 partite, risultando dunque un trascinatore sia per la Roma che per il Belgio.

L’acquisto in estate dell’attaccante ex Inter dovrà essere una delle priorità della società per continuare il processo di crescita che i Friedkin hanno in mente, fondamentale sarà l’accesso in Champions League, per il quale potrebbe bastare anche il quinto posto, tuttavia non è certa la presenza di José Mourinho sulla panchina della Roma, visto il suo contratto in scadenza a giugno e l’interesse mai scemato dall’Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo con Mourinho: l’annuncio ufficiale

I soldi arabi sono entrati a gamba tesa nel calcio europeo, e tantissimi calciatori hanno preferito trasferirsi e lasciare il vecchio continente davanti ad offerte decisamente fuori mercato. Il pioniere di questo movimento è stato senza alcun dubbio Cristiano Ronaldo, che dopo il suo arrivo in Arabia aveva dichiarato che la Saudi Pro League sarebbe diventata uno dei top campionati al mondo.

In pochi diedero credito alle sue parole, ma a pochi mesi di distanza si può benissimo ammettere la lungimiranza che CR7 ha dimostrato ancora una volta. Diversi campioni del calibro di Firmino e Mané, ma anche giovani promesse come lo spagnolo Gabri Veiga hanno deciso di accettare il trasferimento, dimostrando che il campionato arabo non è solo una meta “pensionistica”.

Il prossimo a raggiungere Cristiano potrebbe essere proprio José Mourinho, che ha già ammesso che un giorno sarebbe andato ad allenare in Arabia. Il responsabile della Saudi Pro League ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano proprio lo Special One ed il suo futuro, ecco le sue parole:

Non c’è dubbio che il cosiddetto ‘Ronaldo effect’ sia stato eccezionale per noi. Ha cambiato tutto in termini di visibilità, di rilevanza, di contratti televisivi. Ora non posso dire che Mourinho sarà il prossimo grande colpo, però è ovvio che il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti”. L’allenatore della Roma ha detto pochi giorni fa di aver ricevuto un’offerta che ha definito ‘folle’ dall’Arabia. La nostra impressione è che sia ancora valida…”