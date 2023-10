Hanno tirato i remi in barca: niente Roma, vola da Guardiola

Il Manchester City sarebbe sempre più vicino a definire il suo acquisto. Concorrenza sbaragliata: non si torna più indietro. L’accordo è sempre più vicino.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, diversi club sono già all’opera per scandagliare il terreno e valutare la possibilità di soluzioni interessanti.

Tra questi, occhio alla Roma. Tiago Pinto, infatti, potrebbe sfruttare la campagna acquisti invernale per rimodulare l’organico di José Mourinho, capitalizzando quelle occasioni che dovessero presentarsi. A tal fine, un discorso interessante potrebbero essere a proposito delle corsie esterne. Indipendentemente dall’esito delle vicende scommesse, la sensazione è che i giallorossi potrebbero non lasciarsi sfuggire soluzioni interessanti per migliorare il reparto. Fino a questo momento, infatti, ha deluso e non poco l’apporto fornito dalla corsia mancina e anche sul versante opposto, se si escludono sporadici spunti offerta da Kristensen e Karsdorp, lo scenario latita.

Calciomercato Roma, Barco al Manchester City: accordo sempre più vicino

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che tra i nomi accostati alla Roma nell’ultimo periodo figurino anche degli esterni poliedrici. Tra questi, stuzzicava e non poco l’opzione Valentin Barco, entrato indirettamente in orbita giallorossa. L’argentino, messosi in luce a suon di prestazioni importanti con il Boca Juniors, è legato ai Los Xeneizes da un contratto in scadenza nel 2024.

Nonostante i vari tentativi di rinnovo da parte del club argentino, l‘accordo per il prolungamento non è stato ancora trovato. Tuttavia, la soluzione potrebbe essere molto più fluida. Non è escluso, infatti, che all’eventuale accordo per il rinnovo faccia seguito una vendita immediata, in maniera tale da soddisfare entrambe le parti. Questo sembra essere lo scenario caldeggiato con forza da Sport.es, secondo cui il Manchester City, sbaragliando la concorrenza, sembra essere piuttosto vicina a trovare l’accordo con il terzino. Accostato anche alla Roma e alla Juventus, Barco era stato sondato in maniera esplorativa anche dal Barcellona. Tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena, i blaugrana saranno costretti a tirare i remi in barca visto l’accordo che il City sarebbe pronto a suggellare per mettere le mani su Barco.