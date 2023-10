Scommesse, l’annuncio dell’ex su Zalewski: “Ho parlato con il manager”

Caso scommesse, annuncio dell’ex Roma sulla situazione Zalewski: “Ho parlato con il manager”. Ecco le sue parole a riguardo.

La vicenda generata nel corso di questi ultimi giorni dalle pesanti rivelazioni di Fabrizio Corona ha certamente generato un’attenzione mediatica di grande importanza, alla luce della presunta gravità dei fatti denunciati e, ancora, dei nobili e noti nomi che parrebbero essere coinvolti in quella che potrebbe rappresentare una più che triste parentesi della storia del nostro calcio.

Ad oggi, comunque, le certezze restano poche: tra queste, si segnali la consapevolezza di dover attendere possibili evoluzioni in un futuro tutt’altro che lontano. A generare attesa e attenzione è lo stesso atteggiamento di Corona, che ha dichiarato di voler presentare nuovi aggiornamenti nel corso della prossima settimana, dopo aver coinvolto già profili importanti tra cui, dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, anche quello dell’esterno della Roma, Nicola Zalewski.

Caso scommesse, Boniek non ha dubbi: l’annuncio su Zalewski

La posizione dell’italo-polacco, ad oggi, risulta però limpida, come confermano anche gli ultimi aggiornamenti e l’annuncio di un volto nobile e importante del mondo giallorosso.

Ci riferiamo a Zbigniew Boniek, che ha parlato in queste ore al programma Prawda Futbolu, commentando la vicenda scommesse e coinvolgendo nel discorso anche il connazionale Zalewski. Lo storico volto romanista, attualmente vicepresidente dell’Uefa, ha sostenuto di aver parlato con il manager del giocatore, che attualmente non risulta ufficialmente tra gli indagati e non ha ricevuto avvisi di garanzia.

Sulla sua posizione, così Boniek: “Ho parlato con il manager di Zalewski e ha detto che Nicola sostiene assolutamente di essere pulito, non ha mai scommesso nulla”.