Addio Roma, accordo a un passo: firma imminente

Calciomercato Roma, la fumata bianca tra le parti è sempre più vicina. Sono balzati in pole position: ecco i dettagli.

Negli ultimi anni non sono pochi i giovani lanciati in prima squadra da José Mourinho. Pur provando ad imbastire un organico esperto, infatti, i giallorossi hanno in svariate circostanze attinto nuove leve con cui rimodulare il proprio scacchiere tattico.

Diversa, invece, è la situazione legata a Dimitris Keramitsis. Secondo quanto riferito da Sportstime.gr, infatti, il difensore greco sarebbe sempre più vicino a trovare l’accordo con il suo nuovo entourage. Dopo la fine della vecchia collaborazione con un’agenzia tedesca, infatti, il giovane difensore della Roma potrebbe sciogliere definitivamente le riserve ed accettare un nuovo progetto. Secondo quanto riferito, infatti, la Base Soccer avrebbe staccato la concorrenza e punterebbe a suggellare l’intesa in tempi relativamente brevi.

Chissà che questo non possa ripercuotersi in maniera importante sul suo futuro. Ricordiamo che Keramitsis è legato alla Roma da un contratto in scadenza nell’estate 2024 che non è stato ancora rinnovato. Al momento non filtrano particolari novità sul possibile prolungamento dell’avventura del classe ‘2004 nella compagine giallorossa. Stando alle ultime dalla Grecia, la sensazione è che comunque le strade del difensore greco e della Roma possano separarsi a fine stagione. Sotto questo punto di vista, non è escluso che il cambio di agenzia che cura gli interessi del calciatori imprima una svolta importante sul suo futuro. Lo scenario è comunque da monitorare con estrema attenzione. Staremo a vedere cosa succederà.