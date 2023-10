Antonio Conte ha già detto sì alla Roma: intervista esplosiva

Antonio Conte è uno dei nomi accostati alla panchina giallorossa per il post Mourinho, il tecnico ha già detto si: l’intervista esplosiva

Il futuro a Roma di José Mourinho appare sempre più incerto, e le cause non sono solo legate ai risultati ottenuti sul campo. I giallorossi erano partiti male in campionato, e tutt’ora sono indietro rispetto alle rivali per un posto in Champions League, e questo ha posto dei dubbi sul lavoro dello Special One sulla panchina giallorossa.

La classifica al momento vede la Roma al decimo posto, con sole tre vittorie ottenute, due pareggi e ben tre sconfitte, arrivate contro Verona e Milan consecutivamente e Genoa, che si è imposto con un netto 4-1. Uno dei problemi principali di questa squadra è senza dubbio la difesa, che sta subendo troppo rispetto alle passate stagioni.

Il contratto del portoghese è in scadenza a giugno e almeno per ora la società non pare intenzionata ad intavolare una trattativa per il rinnovo, tanto che si è cominciato a parlare anche di Antonio Conte come erede di Mourinho. L’allenatore ex Chelsea ha già detto sì in un’intervista esplosiva.

Antonio Conte dice si alla Roma: intervista bomba

L’addio di Mourinho a fine stagione appare sempre più probabile, soprattutto dopo le parole di Carlo Nohra, responsabile della Saudi Pro League che ha parlato così del portoghese: “Ora non posso dire che Mourinho sarà il prossimo grande colpo, però è ovvio che il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un altro enorme salto di qualità sotto tanti aspetti. Non ci fermiamo di certo”.

La Roma ha già cominciato a sondare i nomi dei possibili sostituti, tra i quali spicca il nome di Antonio Conte, che al momento è corteggiato anche dal Napoli. L’ex tecnico del Chelsea sarà protagonista di un’intervista rilasciata a Belve, programma di Francesca Fagnani, che ha domandato del suo possibile futuro alla Roma o al Napoli, ecco cosa emerge dalle anticipazioni:

“Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Quando? Di sicuro non adesso.” A quel punto la conduttrice chiede al mister: “Del Napoli sappiamo, ma dalla Roma qualcuno si è fatto vivo?” Dalle anticipazioni però si limitano a dire “il mister risponde”. La verità la sapremo soltanto domani dunque, quando uscirà l’intervista completa di Conte, e dalla quale si potrebbe sapere ancora di più riguardo il suo futuro come allenatore.