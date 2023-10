Calciomercato Roma, casting aperti e ritorno di fiamma: il taccuino di Pinto

Calciomercato Roma, rinforzo per Mourinho cercasi: Pinto apre i casting, ecco tutti i nomi. Occhio al grande ritorno.

In attesa di evoluzioni sui diversi scenari nati nel corso di questi ultimi giorni e in grado di monopolizzare le attenzioni mediatiche del nostro Paese, il campionato di Serie A è sempre più vicino alla ripresa, pronto, ormai, a proiettarci in quello che si appresta ad essere un altro spezzone stagionale molto importante e che non poche risposte potrebbe dare in casa Roma e non solo.

I giallorossi di Mourinho, dopo la figuraccia di Genova, hanno dimostrato una buona capacità di reazione e sono adesso attesi da un ciclo di impegni che non poche indicazioni potrebbero fornire sullo stato di salute e guarigione di Lukaku e colleghi. L’obiettivo, come sovente evidenziato, continua ad essere quello di provare a trovare una continuità che permetta finalmente di raggiungere zone di classifica maggiormente degne del nome della squadra e del valore dei giocatori consegnati da Pinto a Mourinho nel corso di questa parentesi di coesistenza ormai triennale.

Ciò non cancella, comunque, l’unisona consapevolezza rispetto ai limiti della squadra, diversi dei quali legati alle condizioni fisiche di chi non riesca a garantire continuità di impiego, impattando in modo evidente sulle scelte del mister e il rendimento della rosa tutta.

Calciomercato Roma, non solo Dier: tutti i nomi di Pinto per la difesa

Al netto di situazioni già note o, comunque, preventivabili come quella di Renato Sanches, ad avere una certa ingerenza in casa Roma è stato in quest’inizio di stagione l’inatteso e importante forfait di Chris Smalling, già non brillantissimo alle prime uscite e adesso assente da più di un mese a causa di una problematica che lo ha escluso dalle disponibilità di Mourinho a partire dai primi di settembre, dopo la gara contro il Milan.

In tale ottica, dunque, si leggano i diversi interessi nati in casa Roma per profili che garantiscano quantomeno un rincalzo numerico ad una squadra apparsa forse troppo corta in termini di disponibilità nel terzetto difensivo. Mourinho, in questa fase caratterizzata anche dall’assenza di Llorente, ha puntato molto sul super-jolly Cristante. Frattanto, ai piani alti di Trigoria, si stanno conducendo importanti valutazioni circa possibili contromosse da concretizzare sul mercato.

A tal proposito, Calciomercato.com ha in queste ore ricordato le diverse situazioni vivide sul taccuino di Pinto. Stando a quanto si legge, il preferito resta Eric Dier, in scadenza col Tottenham e attenzionato anche dallo Sporting Lisbona. Concreto, poi, l’interesse per Dragusin del Genoa, per il quale si pensa ad un eventuale prestito con obbligo di riscatto ed eventuali inserimenti nella trattativa di giovani calciatori. Scenario simile anche per Solet del Salisburgo. Se operazioni a costo zero come Boateng o Mustafi, infine non hanno convinto, occhio ad un possibile ritorno di fiamma per Toloi.