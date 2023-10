Calciomercato Roma, rinforzo a sorpresa dal Milan: arriva con lo scambio

Calciomercato Roma, pazza idea e affare con il Milan: scambio di favori Pioli-Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le questioni da attenzionare in casa giallorossa nel corso delle prossime settimane, alla luce delle difficoltà vissute dagli uomini di Mourinho nel recente passato e, soprattutto, della parvenza di guarigione emersa nelle sfide con Frosinone e Cagliari, da porre come matrice di un percorso catartico da seguire nel migliore dei modi al termine di questa turbolenta quanto singolare pausa per le Nazionali.

In attesa dell’evoluzione sul fronte del caso scommesse del destino dell’Italia di Spalletti dopo la vittoria con Malta, i pensieri sul campionato e il percorso che attende le squadre di Serie A al rientro inizia a divenire sempre più vicino e importante. Proprio mentre sui prati di Trigoria si lavora per provare a trovare una continuità che fin qui la Roma non è mai riuscita a trovare, intanto, Tiago Pinto e colleghi monitorano scenari di mercato che non poche sorprese potrebbero generare nel prossimo periodo, coinvolgendo anche altre nobili realtà del nostro campionato.

Calciomercato Roma, scambio con il Milan: Kjaer giallorosso

In particolar modo, non è da ignorare la ricostruzione di Milan Web, che riferisce di un possibile scambio sull’asse Roma-Milano cin grado di accontentare entrambe le parti in causa e, in particolar modo, Mourinho e Pioli. Ambedue consapevoli della forza ma anche dei limiti delle due rispettive compagini, potrebbero acconsentire di fronte ad uno scenario di scambio che rappresenterebbe il più classico dei dare e avere.

Secondo la su citata fonte, infatti, i limiti numerici e qualitativi palesati dalle retrovie giallorosse potrebbero convincere la Roma a intavolare un baratto con i rossoneri, finalizzato al portare nella Capitale l’esperto Simon Kjaer. Dall’altro lato, ad essere coinvolto potrebbe essere Leonardo Spinazzola, individuato da Pioli come alter-ego per garantire una felice alternanza a Theo Hernandez in una stagione che si appresta ad essere ricca di impegni. La fase resta ancora quella di valutazione e attesa, con le volontà dei rispettivi calciatori che potrebbe risultare decisiva.