Da Smalling a Renato Sanches, le ultime da Trigoria: Monza nel mirino

Roma, sempre più vicino il ritorno della Serie A: Tanti e ravvicinati gli impegni che attendono gli uomini di Mourinho. Ecco le ultime da Trigoria.

Quella ancora in corso si è rivelata certamente una delle pause Nazionali più ricche di eventi ed evoluzioni, in grado di monopolizzare l’attenzione mediatica su un caso scommesse che non poca eco sta avendo nel nostro Paese e circa le quali sono attese evoluzioni e aggiornamenti in modo costante, soprattutto alla luce della notorietà dei possibili nomi coinvolti e delle ripercussioni cui questi potrebbero andare incontro.

Proprio mentre si cerca di capire cosa sarà di una vicenda che parrebbe presentare almeno diversi ingredienti per entrare nell’albo delle tristi parentesi della storia del nostro Paese da un punto di vista calcistico, gli impegni dei club si avvicinano con velocità, a circa due settimane di distanza dalle ultime gare disputate. La Roma, reduce dalla vittoria di Cagliari e da un tris di trionfi non scontati, è attesa da un ciclo di partite catalizzato dai 90 minuti di domenica prossima contro il Monza, quando inizierà una fase durante la quale la speranza di Mourinho e adepti continuerà ad essere quella di poter contare su una rosa più completa di quella allenata fino a qualche settimana fa.

Roma, attesa per i rientri di Smalling, Llorente e Renato Sanches: le ultime da Trigoria

Al netto dei limiti e dei palesi errori compiuti su campi come Verona, Torino o Genova, una discriminante fondamentale che ha avuto ingerenza nel triste momento giallorosso è stata certamente la situazione a livello infermieristico, alla luce delle diverse indisponibilità con la quali Mourinho ha fin qui dovuto fare i conti.

Come emerso in questi giorni, non a caso, la situazione Smalling ha portato Pinto e colleghi a fare delle valutazioni anche in vista del mercato di gennaio. Cosa accadrà in termini decisionali ai piani alti di Trigoria nella fase post-natalizia non è ancora chiaro: ciò che è certo, intanto, è che la Roma potrebbe prossimamente contare sui recuperi dei diversi assenti. A descrivere l’attuale situazione è stato Il Corriere dello Sport, che ha riassunto l’attuale situazione presso il centro Fulvio Bernardini, prossimo a riaccogliere i tanti giocatori impegnati con le Nazionali.

Smalling, fermo da inizio settembre per un’infiammazione tendinea, parrebbe aver risolto la problematica ma ha comunque chiesto cautela e qualche giorno in più prima di scendere in campo, al fine di valutare con calma l’eventuale possibilità di essere convocato domenica. Discorso simile per Renato Sanches e Llorente, reduci da problematiche muscolari ormai superate e per i quali si attende il via libera definitivo per essere convocati contro il Monza. Tutto dipenderà dalle risposte giungenti dagli allenamenti sul campo tra domani e dopodomani.