La Roma e Mourinho si separano: bomba Sky Sport

Non ci sarà il rinnovo alla fine della stagione. La Roma e Mourinho si separano, sarà addio tra il tecnico portoghese e i Friedkin

Sarà addio alla fine della stagione. Con buona pace, a quanto pare, di chi ci crede ancora. Non ci crede, e non dà nemmeno modo di crederci viste le dichiarazioni di oggi, Gianluca Di Marzio, che in un intervento su Sky ha spiegato che non ci sono “e non ce ne sono mai state trattative per il rinnovo di José Mourinho“.

Il giornalista è molto diretto nel suo intervento: “Il rinnovo non arriva e su questo penso non ci siano dubbi” ha continuato. E poi, Di Marzio, ha anche parlato di quello che potrebbe essere il futuro dello Special One. Un futuro che per il tecnico portoghese sembra essere già scritto, senza nessuna possibilità d’appello. Senza nessun dubbio da parte di nessuno.

Addio Mourinho, niente rinnovo

Si parla ovviamente dell’Arabia Saudita, e il ragionamento è questo: “Se lo volevano quando lui era sotto contratto, con Mou libero ci riproveranno, c’è da capire che tipo di prospettive ha l’allenatore, se vuole aspettare un possibile top club oppure se non dovesse esserci ci sta che possa decidere di andare lì, lo aveva annunciato anche a Buffa Talk dicendo che un giorno andrà. Bisogna solamente capire quando”.

Insomma, non ci sono dubbi su una cosa: i prossimi mesi con molta probabilità saranno gli ultimi di José Mourinho sulla panchina della Roma. Tre anni per vincere un trofeo, per arrivare in finale di Europa League, e una stagione questa ancora da scrivere in tutti quelli che sono i passaggi. Vedremo. Ma al momento, almeno stando a quello che oggi è stato dichiarato, di vederlo il prossimo anno sulla panchina della Roma non se ne parla.