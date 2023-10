Roma, doppio rinforzo per la difesa: Mourinho al settimo cielo

Roma-Monza, l’allenatore giallorosso può guardare con più tranquillità al match e alle prossime gare grazie a due rientri

La Roma si sta preparando a Trigoria in vista della prossima giornata di Serie A in cui il Monza arriverà allo Stadio Olimpico. Nell’impianto del Foro Italico i giallorossi affronteranno i brianzoli nella nona giornata di campionato, con il fischio di inizio previsto alle 12.30. Occasione d’oro per José Mourinho che è alla ricerca di punti per migliorare la posizione in classifica, soprattutto in vista del filotto di partite difficili da affrontare nelle prossime settimane.

L’allenatore giallorosso, dopo la partita con Gagliardini e compagni che rappresentano comunque un ostacolo dato che propongono un gioco solido e strutturato, dovrà affrontare il Lecce, l’Inter, la Lazio e lo Slavia Praga nei due turni infrasettimanali di Europa League. Un momento del calendario non semplice che sarebbe stato opportuno affrontare al meglio delle possibilità, ma la forma fisica della squadra ha giocato contro gli obiettivi dei giallorossi. Ora tutti stanno lavorando per tornare al meglio e tornare in carreggiata, sempre con il quarto posto nel mirino.

L’emergenza infortuni ha fatto la sua parte con diversi titolari che hanno dato forfait durante le partite giocate fino ad oggi. Uno su tutti è Chris Smalling che ha lasciato un buco non indifferente al centro della difesa, dove è stato arretrato Bryan Cristante. Il sacrificio del numero 4 è stato necessario a causa dello stop di Diego Llorente, alle prese con un fastidio al flessore.

Roma-Monza, Smalling e Llorente lavorano per tornare

I due hanno messo in grande difficoltà la squadra con i loro stop, che si sono uniti a quelli di Dybala, Pellegrini e Sanches, oltre ai lungo degenti Kumbulla e Abraham. In vista della prossima giornata, però, Mourinho può accennare un sorriso visto che le cose stanno per cambiare.

Come riporta il Corriere dello Sport, Smalling e Llorente stanno lavorando per tornare contro il Monza. L’inglese non si vede da inizio settembre, dopo la brutta partita con il Milan in cui ah cercato di nascondere i suoi problemi ai tendini. Lo spagnolo, invece, si è fermato nella brutta serata con il Genoa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle proteste giallorosse. I due stanno stringendo i denti e cercheranno di tornare a disposizione domenica, facendo passare anche l’emergenza romanista.