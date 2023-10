Doppio intreccio Roma: il ritorno di De Paul in Serie A

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano nuovi aggiornamenti sul caso che è letteralmente esploso. Ci potrebbero essere nuovi sviluppi a stretto giro di posta.

Sebbene siano trascorsi meno di due mesi dall’inizio dei vari campionato, il primo scorcio di stagione ha già regalato spunti interessanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Ne sa qualcosa la Roma, che potrebbe approfittare di quelle chances che dovrebbero materializzarsi da un momento all’altro.

Alla luce dei tanti infortuni accorsi in questo primo scorcio di stagione, José Mourinho non ha quasi mai avuto a disposizione la mediana titolare. Un problema non da poco, che ha obbligato lo ‘Special One’ a soluzioni alternative. Molto difficile che a gennaio si schiuda una super chance. Tuttavia dall’Inghilterra rimbalza una voce che, direttamente o indirettamente, potrebbe chiamare in causa anche i giallorossi. Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, infatti, Youri Tielemans sarebbe già ai ferri corti con l’Aston Villa, desideroso di cambiare aria.

Calciomercato Roma, De Paul-Tielemans: così l’Atletico Madrid decide tutto

Il belga, come sappiamo, è stato accostato a diversi club di Serie A prima che decidesse di accettare la corte dei The Villans. Tra le compagini italiane più accreditate a mettere le mani sul gioiello belga c’erano sicuramente Juventus e Roma, che però non hanno affondato il colpo.

Stando a quanto trapela dalla Spagna e in particolar modo da elgoldigital.com, per Tielemans potrebbe profilarsi un futuro in Spagna. Come evidenziato, infatti, Atletico Madrid e Real Sociedad sarebbero sulle tracce del centrocampista belga. Alla luce dello scarso minutaggio maturato fino a questo momento nel club di Birmingham, l’ex Leicester sarebbe propendo a cambiare aria. A tal proposito, da monitorare la situazione legata a Rodrigo De Paul. Come riferito, un eventuale addio dell’argentino spianerebbe la strada all’approdo di Tielemans ai Colchoneros. Ricordiamo che l’ex Udinese continua a far gola in Serie A. Tuttavia, l’unico modo affinché si concretizzi il ritorno di De Paul in Italia consisterebbe in un drastico ridimensionamento da parte dell’Atletico delle sue richieste. Staremo a vedere cosa succederà.