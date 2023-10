Ha saltato l’allenamento: in dubbio per Inter-Roma

Ha saltato la seduta di allenamento, la sua presenza sarà in forte dubbio per il prossimo big match tra Inter e Roma

Non proprio una pausa tranquilla quella che stanno vivendo tifosi, calciatori e società di Serie A a causa di quanto successo nel ritiro della nazionale. Le vicende legate alle scommesse clandestine vede coinvolti diverse stelle del calcio italiano e della nazionale, e ad aprire il vaso di Pandora è stato nientemeno che Fabrizio Corona, che per primo ha portato alla luce quanto stava succedendo.

Fagioli è stato il primo nome uscito, il calciatore infatti ha deciso di autodenunciarsi, in modo tale da ottenere uno sconto sulla pena che sarebbe da li a poco arrivata. Una condanna che lo vedrà lontano dal rettangolo di gioco per circa sette mesi, che sarebbero dovuti essere però tre anni nel caso in cui non avesse deciso di collaborare.

Non bisogna però lasciarsi troppo coinvolgere dalle faccende extracalcistiche, nel week-end infatti riprenderà il campionato e la Roma affronterà il Monza per cercare di dare continuità ai risultati prima del big match contro l’Inter, con Simone Inzaghi che rischia di perdere uno dei suoi uomini migliori in vista di questa sfida.

Ha saltato l’allenamento: Inter-Roma in dubbio

Inter-Roma, in programma domenica 29 ottobre alle 18, sarà il secondo big match del cammino dei giallorossi in questa stagione di Serie A, dopo la sconfitta interna contro il Milan all’esordio di Romelu Lukaku. Prima dei nerazzurri però la Roma dovrà affrontare il Monza, squadra che ha stupito tutti nel corso dello scorso campionato, e che anche quest’anno sta dimostrando grandi cose sotto la guida del mister Palladino.

Una vittoria contro i biancorossi potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra di Mourinho, che arriverebbe alla sfida contro Simone Inzaghi con una buona iniezione di fiducia, che potrebbe essere fondamentale per l’esito finale.Fondamentale sarà anche il recupero degli infortunati, con la Roma che potrebbe ritrovare Smalling e Renato Sanches, con quest’ultimo che rimarrebbe comunque in forte dubbio.

Dall’altra parte invece l’Inter rischia di perdere uno dei suoi uomini migliori, ovvero Juan Cuadrado, che si vede costretto a rinunciare alla gara contro il Torino e molto probabilmente anche a quella di Champions League contro il Salisburgo, rimanendo in forte dubbio invece per la gara a San Siro contro la Roma.

Il giocatore sarà valutato di nuovo dallo staff medico la prossima settimana, in modo tale da sapere la portata dell’infortunio ed una sua eventuale esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro la Roma di Mourinho.