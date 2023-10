Dalla Juventus alla Roma: emergenza infortuni e affare a gennaio

Il difensore in Serie A: Tiago Pinto pronto a bussare alla Juventus a gennaio per regalare quell’elemento che serve nella rosa di Mourinho

Un difensore. A tutti i costi. E pure a gennaio. Tiago Pinto sa bene quello che deve fare nella prossima finestra di mercato, quella invernale. Prendere un elemento che possa andare a completare il reparto di Mourinho non solo per via della partenza di Ndicka direzione Coppa d’Africa, ma anche e soprattutto perché anche se rientrerà Kumbulla, dopo il lungo infortunio, avrà bisogno di tempo per essere nelle migliori condizioni possibili.

Nel corso di queste settimane sono girati diversi nomi: da Sarr e Chalobah del Chelsea, a Solet del Salisburgo. Ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate calciomercatotv.it, Pinto il difensore lo potrebbe andare a prendere in Italia, bussando direttamente alla porta della Juventus.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto su Rugani

Si parla infatti di quello che potrebbe essere un interesse per Daniele Rugani, elemento nominato da Mourinho nel corso delle ultime settimane, prima di un match della sua squadra dicendo anche di “invidiare Massimiliano Allegri”. Rugani già negli anni scorsi era circolato dalle parti di Trigoria, ma non si è mai mosso da Torino dopo il suo passaggio dall’Empoli ai bianconeri.

Allegri, vista l’assenza di Danilo potrebbe mandarlo in campo nelle prossime uscite ma in generale l’apporto di Rugani alla causa è sempre stato poco. Ecco che allora potrebbe essere lui l’innesto giallorosso per la seconda parte di stagione. Un usato sicuro, un giocatore pronto a scendere in campo che conosce ovviamente anche i meccanismi della difesa a tre, quella che la Roma utilizza da due anni e mezzo a questa parte.