Incubo infortuni e allarme Smalling: Mou ne recupera solo uno

Verso Roma-Monza, gli infortuni continuano a tormentare la squadra giallorossa. Non si risolve il caso Smalling, Mourinho recupera un solo calciatore.

Riflettori ancora accesi sull’infermeria in casa Roma. La sosta delle nazionali sta fornendo giorni preziosi a José Mourinho per tentare di recuperare i calciatori fermi ai box. Lo stato di salute di Chris Smalling rimane un’incognita in vista del ritorno in campo della squadra giallorossa. Nel lunch match di domenica la Roma ospiterà il Monza di Palladino allo stadio Olimpico ed il tecnico portoghese potrebbe fare affidamento su un solo pieno recupero dopo la pausa nazionali.

Non si svuota l’infermeria a Trigoria in vista della ripresa stagionale. Durante le ultime settimane José Mourinho ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. I due calciatori ne avranno ancora per qualche settimana, mentre le speranze di pieno recupero per Chris Smalling sembrano svanire in vista della gara di domenica ad ora di pranzo. Lo staff medico della Roma monitora da vicino le condizioni del centrale difensivo inglese, che accusa un fastidio tendineo tra il quadricipite femorale e il piatto tibiale. Renato Sanches è clinicamente guarito dal guaio muscolare accusato in Europa League, in casa dello Sheriff, ora si attendono riscontri fisici dopo il reintegro in gruppo.

Verso Roma-Monza, Smalling è un’incognita: Mou rilancia Llorente dal primo minuto

L’unico recupero certo, a cinque giorni dalla sfida al Monza di Palladino, sembra essere quello di Diego Llorente. Il difensore spagnolo ha alzato bandiera bianca durante la sfida del Marassi, poi persa contro il Genoa. Lo stop dell’ex Leeds ha obbligato Mou a schierare Bryan Cristante difensore nel terzetto davanti a Rui Patricio.

Ora il centrocampista potrà avanzare il suo raggio d’azione, in previsione della partenza dal primo minuto del difensore spagnolo. Resta una vera e propria incognita lo stato di forma di Chris Smalling, ormai fuori dai campi dai primi di settembre. Secondo quanto evidenzia ‘Il Romanista’, l’unico certo di una maglia da titolare al momento è il solo Diego Llorente, con il conseguente avanzamento di Cristante a centrocampo.