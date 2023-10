L’alternativa a Conte e il mercato alla Mourinho: ribaltone Friedkin

L’alternativa a Conte e come potrebbe cambiare il mercato della Roma: i Friedkin spiazzano tutti con un nome a sorpresa

Arabia o Roma, quale sarà il futuro di Mourinho? In realtà il portoghese ha già risposto a questa domanda, dichiarando che in futuro sarebbe andato ad allenare nella Saudi Pro League, tuttavia non ha specificato quando. Una trattativa per il rinnovo in casa Roma non sembra essere ancora iniziata, tuttavia tra i tanti nomi accostati ai giallorossi sembra esserci sempre lo zampino dello Special One.

Con un’intera stagione da giocare è relativamente presto per pensare a chi verrà dopo Mourinho, tuttavia sarà fondamentale per la società non farsi trovare impreparata e cercare di portare nella capitale un tecnico di assoluto valore, che possa rimpiazzare il portoghese.

Uno dei nomi che piacciono di più ai tifosi romanisti è senza alcun dubbio quello di Antonio Conte, che ha rilasciato una lunga intervista a Belve insieme a Francesca Fagnani in cui parla anche del suo futuro, ammettendo di voler allenare una tra Roma e Napoli. Tuttavia l’ex Inter non è l’unico nome accostato alla panchina romanista, un altro possibile sostituto potrebbe arrivare proprio dalla nostra Serie A, ecco di chi stiamo parlando.

L’alternativa a Conte: così cambia il mercato dei giallorossi

Anche grazie a José Mourinho e al suo appeal negli ultimi anni a Roma sono arrivati calciatori di livello assoluto, come ad esempio Paulo Dybala e ultimo, ma non per importanza, Romelu Lukaku. Fino a qualche anno fa sembrava un utopia poter pensare di acquistare calciatori di questo calibro, ma grazie ai Friedkin, e al carisma di Mourinho tutto questo è diventato possibile.

In caso di addio del portoghese la Roma potrebbe tentare di ingaggiare Antonio Conte, con il quale si manterrebbe lo stesso appeal verso questo tipo di calciatori. Con entrambi gli allenatori si potrebbe puntare ancora su Dier, che seguirebbe volentieri entrambi in una futura avventura nella capitale, ma c’è anche un’altra opzione.

Un altro dei nomi sondati dalla società è quello di Thiago Motta, che sta collezionando una serie di buoni risultati con il Bologna, con lui però la società si vedrebbe costretta a cambiare i suoi piani, e a puntare su calciatori giovani in cerca del salto di qualità, una scelta che comunque in passato ha fruttato molto alla gestione Pallotta, ma solo a fine anno potremo sapere chi sarà il nuovo allenatore della Roma, con i tifosi che sperano ancora in Mourinho e sognano Antonio Conte.