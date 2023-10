Addio Mourinho, clamoroso Roma: accordo con il nuovo allenatore

Dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni sul futuro di José Mourinho. Le mosse della Roma per programmare la prossima stagione. Così cambia tutto.

Dopo un inizio di stagione che definire complicato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, la Roma di José Mourinho poco prima della sosta ha lanciato segnali incoraggianti. Il tecnico portoghese ha ricevuto quelle risposte che si aspetta che vengano riproposte anche nei prossimi impegni ufficiali.

A calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime settimane, però, sono state anche le voci sul futuro di José Mourinho. Sebbene l’ombra dell’esonero sembra essere stata definitivamente scacciata via, il rebus in vista della prossima stagione continua ad essere aperto. Ricordiamo che lo ‘Special One’ è legato ai giallorossi da un contratto in scadenza la prossima estate che non è stato ancora rinnovato. Stando così le cose, le chances di un addio in estate sono piuttosto alte, con i Friedkin che avrebbero già cominciato a guardarsi intorno per valutare soluzioni alternative.

Calciomercato Roma, Conte al posto di Mourinho: le ultime dalla Spagna

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, la Roma avrebbe in realtà già individuato l’erede di Mourinho. Si tratterebbe di Antonio Conte, accostato già da tempo ai giallorossi e ingolosito all’idea di intraprendere una nuova motivante esperienza se si dovessero aprire i presupposti giusti.

Stando alle ultime dalla Spagna, la Roma avrebbe fugato ogni dubbio dirottando immediatamente tutte le sue fiches su Conte, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima. La trattativa (almeno verbalmente) sarebbe già stata suggellata, al punto che le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima. Il condizionale, mai come in questo genere di circostanze, è però d’obbligo. Per adesso non sembrano esserci stati passi in avanti nel profilo dell'(eventuale) nuovo allenatore. La sensazione è che la proprietà giallorossa comincerà a muoversi soltanto nei prossimi mesi. L’obiettivo, infatti, è quello di continuare con Mourinho per questa stagione per provare a togliersi ulteriori soddisfazioni. Al futuro ci sarà tempo e modo per pensare. Staremo a vedere cosa succederà.