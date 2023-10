Caso scommesse, nuovo colpo di scena: “Sono io la fonte di Corona”

Scommessopoli, il caso si infittisce: la rivelazione che fa chiarezza. L’intervista al Secolo XIX che fuga ogni dubbio.

A calamitare l’attenzione mediatica in queste ore è inevitabilmente il caso scommesse. E non potrebbe essere altrimenti. La notizia del patteggiamento di Nicolò Fagioli ha contribuito a sancire la prima ufficialità, ma il caso non è stato ancora risolto in tutti i suoi aspetti, anzi.

Si aspetta di capire, ad esempio, l’evolvere delle situazioni legate a Zaniolo e Tonali. Proprio in merito al coinvolgimento dell’ex calciatore della Roma è arrivata una clamorosa rivelazione. Intervistato dal Secolo XIX, ha parlato quella che si definisce “la fonte di Fabrizio Corona”. Stiamo parlando di Maurizio Petra, zio di Antonio Esposito, ex giocatore dell’Inter nonché amico proprio di Zaniolo. Sono tanti gli argomenti toccati da Petra nel corso dell’intervista, a cominciare dalla notizia relativa ai suoi contatti con Corona.

Antonio Petra fonte di Fabrizio Corona: “L’ho fatto per aiutare mio nipote”

Petra non solo ha svelato di essere in contatto con Corona, ma rivendica anche la verità di quanto rivelato all’ex re dei paparazzi: “Ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato solo fatti veri che possono essere verificati. L’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori.”

Pur glissando sui motivi che lo avrebbe spinto a mettersi in contatto con Corona, Petra aggiunge di “aver raccontato solo la verità“. Non parla di soldi, né di alcun aspetto economico, né della notorietà che ne sarebbe derivata. Petra chiosa dicendo di aver fatto tutto per aiutare il nipote.

Staremo a vedere cosa succederà. Ad ogni modo, ricordiamo che la Procura di Torino negli ultimi giorni non ha più disposto avvisi di garanzie, preferendo vagliare con cautela tutte le soluzioni possibili.