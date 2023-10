Conte nuovo allenatore della Roma: doppietta al fil di cotone, ecco le “cifre”

Conte nuovo allenatore della Roma: spuntano le cifre dell’approdo in giallorosso dell’ex tecnico di Tottenham e Inter

Il futuro di Antonio Conte tiene sulle spine Napoli e Roma. Il tecnico italiano dopo l’addio al Tottenham non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione, e due piste appaiono le più probabili ad oggi. La prima è quella che porterebbe a Napoli, dove De Laurentiis ha già iniziato il corteggiamento per portarlo in azzurro.

Rudi Garcia non convince più la società, e probabilmente non ha mai convinto l’ambiente partenopeo, deluso dall’addio di Luciano Spalletti dopo esser entrato nella storia della Serie A vincendo il terzo scudetto della storia del Napoli.

Forse non sono mai stati pienamente convinti neanche i calciatori, visto il trattamento riservato dalle stelle della squadra al momento della sostituzione, episodio capitato più volte nel corso di questa stagione. La seconda pista è quella che porterebbe alla Roma, che a fine stagione rimarrà senza tecnico a causa della fine del contratto di José Mourinho, Conte ha già espresso la sua voglia di tornare in Italia, e ha ammesso che le due piazze più congeniali potrebbero essere proprio Roma e Napoli, ma a determinate condizioni.

Conte il nuovo allenatore della Roma: ecco le “cifre”

Futuro in Italia per Antonio Conte? Lo stesso ex tecnico di Tottenham e Inter ha ammesso più volte la sua voglia di tornare per poter stare vicino alla famiglia, l’unico ostacolo sarebbe potuto essere quello di trovare un progetto in grado di stimolarlo, ma soprattutto una società disposta a venire incontro alle sue richieste economiche.

La Roma è una delle squadre più interessate a lui, così come il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che pensa già ad un esonero di Rudi Garcia. Tuttavia, come ribadito anche da Conte nel corso dell’intervista a Belve, difficilmente accetterà un ruolo in corsa, ecco le sue parole:

“Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima”. Dichiarazioni che scaldano il pubblico romano e napoletano, con lui in panchina entrambe le società darebbero un segnale forte al campionato, nel frattempo il portale Todofichajes parla addirittura di un accordo verbale tra i giallorossi e Conte, ma a questo punto solo a fine stagione sapremo la verità, nel frattempo però le quote parlano chiaro, con Napoli e Roma entrambe quotate 3,5 volte la posta, mentre un ritorno alla Juventus è addirittura a 7,5.