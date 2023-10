Dalla lite con Mou al futuro ‘passionale’ alla Roma, Conte show: “Mi piacerebbe”

Le parole di Antonio Conte riportate nel corso del programma ‘Belve’ non sono di certo passate inosservate.

Volente o nolente, uno dei profili più chiacchierati negli ultimi giorni è sicuramente quello di Antonio Conte. L’ex allenatore del Tottenham è stato infatti piuttosto vicino a prendere il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, con gli Azzurri che alla fine hanno deciso di non affondare il colpo.

Accostato anche alla panchina della Roma, Conte sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati delle prossime settimane. Dopo aver ribadito la sua volontà di prendersi ancora del tempo per restare vicino alla famiglia, Conte ha lanciato nuovi indizi nel corso della trasmissione ‘Belve’ di Rai 2. Ecco quanto riferito:

“Vorrei in futuro trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia. Quando sei all’estero capisci anche la bellezza del nostro Paese. Saranno le opportunità, le situazioni che si creeranno in futuro. Il sogno? Lo tengo per me, parto dal presupposto che i matrimoni si fanno sempre in due. Magari un allenatore può volere qualcosa per tutta la vita ma non si creano le situazioni per allenare quella squadra. Per tornarci? Anche…

Conte sul diverbio con Mourinho. Poi il nuovo annuncio sul suo futuro

Conte ha poi parlato non solo del botta e risposta avuto con Mourinho ai tempi del Chelsea, ma ha svelato come Napoli e Roma possano essere due opzioni interessanti per il suo futuro:

MOURINHO – Per me è un vincente e ho un grandissimo rispetto per lui. Diverbio in Chelsea-Tottenham? Avevo festeggiato con i miei tifosi, forse perdere 4-0 gli ha dato fastidio...ma non stavo pensando a questo. Botta e risposta con Mourinho? Ci siamo detti quello che pensavamo. Io apprezzo chi mi dice le cose in faccia, sicuramente quel periodo in Inghilterra c’è stato un momento caldo tra me e lui, adesso abbiamo risolto. I giornali li chiamano mind games, tante volte all’attacco devi rispondere con l’attacco.

LE PIACEREBBE ALLENARE LA ROMA? – Ci sono due piazze come Roma e Napoli di cui vorrei vivere la passione che trasferiscono. Mi auguro un domani di poter fare queste esperienze. Condizioni? Che ci sia grande serietà, un progetto che mi dia la possibilità di competere per vincere. Prenderebbe una squadra in corsa? No, sono situazioni già programmate prima .

Dalla Roma qualcuno si è fatto vivo? Ci sono stati contatti con il Napoli ? Del Napoli lo sta dicendo lei, con De Laurentiis alcune volte ci parlo perché abbiamo un rapporto personale. Il presidente ha sempre mostrato grande stima personale. Quest’anno ha fatto una scelta precisa con Garcia, credo che gli darà ragione anche quest’anno: penso che sia un visionario. Da qui a quando finisco la carriera mi piacerebbe che ci fossero le condizioni per allenare in piazze come Roma e Napoli che sono passionali.