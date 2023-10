El Shaarawy, i legali rispondono a Corona

El Shaarawy è uno dei nuovi nomi fatti da Fabrizio Corona riguardante l’inchiesta sulle scommesse: il calciatore risponde così

Nella serata di ieri, in diretta sulla Rai Fabrizio Corona è stato un fiume in piena, parlando per la prima volta in diretta nazionale riguardo la vicenda del calcioscommesse e dei calciatori coinvolti. Lui stesso ha cercato di tutelare il caso Fagioli, riconoscendolo come unica vera vittima tra tutti i nomi tirati in ballo negli ultimi giorni, rimarcando però il fatto che la maggior parte delle persone coinvolte in pochi possono davvero appellarsi alla ludopatia.

Quello che non è piaciuto a molte persone sui social è stato l’atteggiamento dell’ex re dei paparazzi d’Italia, che ancora una volta non ha perso l’occasione per alimentare il suo ego, soprattutto quando ha cercato di sminuire l’operato dei colleghi giornalisti in diretta.

La conduttrice ha cercato più volte di moderare i modi di Corona, che ha continuato però a rispondere a suo modo durante l’intervista, intervista durante la quale è stato mostrato anche un filmato in cui un uomo intervistato, con il volto censurato, ha mosso accuse pesanti verso alcuni calciatori di Serie A, tra cui ci sarebbe secondo questa fonte anche Stephan El Shaarawy, che ha prontamente risposto a queste dichiarazioni.

El Shaarawy risponde a Corona: i legali annunciano querele

L’inchiesta sul calcioscommesse si sta allargando a macchia d’olio, dopo che Fabrizio Corona ha aperto il vaso di Pandora, parlando pubblicamente per primo del problema legato a calciatori e scommesse clandestine. Sono giorni che tramite il sito Dillingernews vengono diffusi i nomi dei calciatori coinvolti nello scandalo, i primi sono stati Fagioli, Zaniolo e Tonali, per i quali sono cominciate ad arrivare le prime condanne, ma ieri sera, durante la diretta sulla Rai, una della fonti di Corona ha fatto anche il nome di Stephan El Shaarawy.

I legali del calciatore hanno prontamente voluto rispondere alle accuse lanciate al loro assistito, annunciando che sarebbero state sporte delle querele al riguardo:“Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo”.

“È assolutamente sereno di fronte ad accuse totalmente infondate e calunniose tutto viene di conseguenza, in primis ogni inevitabile azione a tutela del nostro assistito. Questo è quanto abbiamo da dire rispetto alle indiscrezioni di queste ore su ulteriori rivelazioni, con tanto di video/audio, di Fabrizio Corona a Striscia la notizia” Hanno concluso i legali dell’attaccante giallorosso.