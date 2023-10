L’arbitro di Roma-Monza è ufficiale: Mou in silenzio dopo l’ultima volta

Roma-Monza, ecco le designazioni ufficiali per la gara di domenica allo stadio Olimpico. Il nome dell’arbitro evoca brutti ricordi per José Mourinho.

Il ritorno in campo della Roma si avvicina. La squadra giallorossa tornerà a giocare allo stadio Olimpico domenica, nella gara ad ora di pranzo contro il Monza. Ecco le designazioni arbitrali comunicate ufficialmente dall’AIA per la nona giornata di Serie A. Il nome del direttore di gara evoca l’ultimo precedente che ha visto José Mourinho rimanere in silenzio dopo la gara.

Domenica, nel lunch match della nona giornata di campionato, riparte la stagione della Roma. La squadra giallorossa è arrivata alla seconda sosta per le nazionali con tre vittorie consecutive, tra Serie A ed Europa League. Archiviata la seconda pausa per le nazionali della stagione i giallorossi tornano in campo domenica, ad ora di pranzo contro il Monza di Palladino. La squadra brianzola è reduce da due vittorie consecutive e precede di un punto in classifica la squadra guidata da José Mourinho. Lo Special One spera di riavere a disposizione diverse pedine importanti per domenica, mentre l’AIA ha da poco ufficializzato le designazioni arbitrali per la nona giornata di campionato.

Roma-Monza, designazioni ufficiali e precedente da brivido: arbitra Ayroldi

L’arbitro della sfida tra Roma e Monza sarà Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta. L’ultimo incrocio con la squadra giallorossa è stato al termine della scorsa stagione, in casa della Fiorentina. La Roma uscì sconfitta al Franchi per 2-1 e José Mourinho scelse la via del silenzio stampa dopo la gara.

In seguito la moviola inchiodò il direttore di gara pugliese. In occasione della rete del pareggio siglata da Jovic l’arbitro non vide un fallo di Mandragora, che colpì il giovane Missori. A fine gara José Mourinho scelse la via del silenzio stampa, non presentandosi ai microfoni dei cronisti dopo la partita. Inoltre dopo la sfida del Franchi la Roma avrebbe dovuto giocare la finale di Europa League. A completare la squadra arbitrale di domenica saranno gli assistenti Rossi e Ricci, come quarto uomo Giua. Al VAR ci sarà Di Martino con AVAR Gariglio.