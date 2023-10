Stop alle spalle, subito in gruppo: Monza nel mirino

Ieri si è allenato a parte, ma tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo. Nel mirino c’è il Monza, ma nessuno a Trigoria vuole rischiare

Torna in gruppo tra oggi e domani. E questa è una buona notizia per Mourinho. Ieri si è allenato ancora a parte però ormai il problemi fisico che lo aveva costretto a uscire in anticipo dalla sfida contro lo Sheriff è alle spalle. Renato Sanches potrebbe anche essere pronto per scendere in campo contro il Monza, sono queste le notizie che arrivano da Trigoria e che sono tate riportate questa mattina da Il Messaggero.

“Clinicamente è guarito. In queste due settimane ha svolto lavoro specifico con l’addetto ai recuperi, Lalin, attenendosi alle tabelle di marcia Ora Renato ci riprova”. Ma non ci sono comunque certezze perché nessuno vuole rischiare nulla. La settimana prossima, inoltre, ci sarà un nuovo esame strumentale per il giocatore.

Roma, la situazione infortunati

Ieri il portoghese arrivato dal Psg ha lavorato insieme a Smalling e Llorente, anche loro due sono ancora in dubbio e ci sono delle possibilità soprattutto sul secondo che potrebbe dare una mano a Mou domenica magari rispedendo anche Cristante in mezzo al campo e non più dietro come successo nelle ultime uscite. Insomma, qualche buona notizia c’è.

Vedremo allora al rientro di tutti i nazionali come sarà la situazione in casa giallorossa e vedremo soprattutto su chi potrà realmente contare Mourinho per i prossimi match. Si riparte forte, con Monza, Europa League e poi trasferta a Milano contro l’Inter. Sicuramente staranno bene i vari Lukaku, Zalewski e Azmoun, tutti a segno con la maglia della propria Nazione. Anche se, per il belga, la paura è stata tanta visto quello che è successo a Bruxelles. Ma rimanendo solamente alle notizie di campo, ha timbrato di nuovo.