Mourinho ha scelto la Roma: i Friedkin hanno deciso

Futuro Mourinho, il tecnico portoghese ha scelto ancora la Roma. Il contratto dello Special One è in scadenza ed ecco la decisione della proprietà Friedkin sulla panchina giallorossa.

Il futuro di José Mourinho è tornato tema d’attualità durante la sosta delle nazionali. La Roma è attesa dal banco di prova Monza, domenica nel lunch match della nona giornata di Serie A, allo stadio Olimpico. Il contratto del tecnico portoghese scadrà il prossimo giugno e questi potrebbero essere gli ultimi mesi sulla panchina giallorossa per lo Special One. Oltre alle sirene dell’Arabia Saudita è spuntata anche la pista da commissario tecnico dell’Inghilterra per il tecnico della Roma, che dal canto suo avrebbe deciso di puntare al rinnovo con la squadra giallorossa.

Otto mesi separano José Mourinho dalla scadenza del contratto con la Roma. L’accordo con il club giallorosso si esaurirà al termine di questa stagione, la terza sulla panchina romanista per lo Special One. Nei primi due anni il portoghese ha riportato un trofeo a Trigoria interrompendo un lungo digiuno, e la scorsa stagione la Roma ha sfiorato il bis europeo con la finale di Europa League, persa ai calci di rigore contro il Siviglia. Il difficile avvio in campionato ha gettato nuove ombre sul futuro del tecnico di Setubal, che sul campo ha visto la Roma rialzare la testa dopo la disfatta di Genova. In attesa della ripresa stagionale, secondo quanto filtra dagli addetti ai lavori, c’è ancora aria di divorzio tra la Roma e Mourinho a fine anno.

Mourinho apre al rinnovo con la Roma: nessuna risposta da parte dei Friedkin

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, lo Special One ha scelto di continuare con la Roma. Ma, da parte della proprietà Friedkin, non è arrivato alcun segnale in tal senso durante la sosta delle nazionali.

Il quotidiano evidenzia come Mourinho sia pronto a prolungare il suo accordo con la Roma, sottolineando come nella Capitale il portoghese abbia trovato la sua dimensione ideale. Al momento però la rotta della proprietà statunitense sembra orientata verso il cambio in panchina a fine stagione, il silenzio degli ultimi giorni sarebbe una risposta che allontana il rinnovo dello Special One.