Addio Roma: così Mourinho non rivedrà più Taylor

Il contratto di Mourinho con la Roma è entrato nel ultimo anno prima della scadenza. In attesa di segnali sul rinnovo si fa avanti una nuova pista per il futuro del portoghese

Le strade tra la Roma e José Mourinho sembrano destinate a separarsi a fine stagione. Il tecnico portoghese è entrato nel suo ultimo anno di contratto e finora non ci sono stati segnali verso il rinnovo. Dopo le due finali europee consecutive quest’anno in campionato la stagione è partita in salita. In attesa di tornare in campo, domenica all’Olimpico contro il Monza, spunta una nuova pista per il futuro in panchina dello Special One, che potrebbe essere sicuro di non vedere più l’arbitro Taylor.

Il fischietto inglese è stato il direttore di gara della finale di Europa League contro il Siviglia. Nella notte di Budapest è stato impossibile per la squadra giallorossa non protestare contro le scelte dell’arbitro britannico. Ma il nome di Anthony Taylor, che continua a sollevare polemiche sia in patria che in Champions League, potrebbe restare solo un brutto ricordo per lo Special One. Proprio dall’Inghilterra spunta una nuova pista per il futuro di José Mourinho in caso di addio alla Roma al termine di questa stagione, oltre alla suggestione Arabia Saudita ci sarebbe il pressing della federazione inglese per la panchina della nazionale.

Dall’Inghilterra, Mourinho nel mirino della FA come CT: in lizza dopo Southgate

I Tre Leoni sono reduci dalla vittoria per 3-1 sull’Italia di Spalletti, ieri sera a Wembley. Secondo quanto filtra dall’Inghilterra è già certo l’addio al CT Gareth Southgate dopo l’Europeo della prossima estate. Ed in previsione dell’addio all’attuale commissario tecnico la federazione britannica ha già avviato la caccia all’erede.

Secondo quanto riporta il sito inglese Teamtalk.com c’è anche José Mourinho nel mirino dell’FA. Il media britannico aggiunge che il portoghese sarebbe pronto ad aprire un dialogo con i dirigenti della federazione, aggiungendo che quella britannica è l’unica nazionale che lo Special One guiderebbe, oltre al suo Portogallo. In caso di fumata bianca salterebbero i piani del campionato in Arabia Saudita, che ha messo nel mirino Mourinho per il futuro. Considerato che gli arbitri UEFA dirigono gare anche nella Saudi Pro League, José Mourinho potrebbe essere certo di non vedere più Taylor solo accettando la panchina dei Tre Leoni.