Roma, offerta araba e prezzo fissato: coinvolto anche Mourinho

Roma, offerta ai Friedkin e futuro con Mourinho ancora in panchina. Provocazione e annuncio in radio, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni di questi ultimi giorni sono state certamente numerose e hanno permesso di assistere alla diffusione di non poche discussioni, polemiche ed evoluzioni nel pieno di una sosta per la Nazionale ricca di eventi, anche a livello di cronaca internazionale.

In attesa di comprendere quali evoluzioni ci saranno sul fronte caso scommesse, dopo la disillusione dell’annunciato e rimasto vano scoop di Corona in diretta nazionale, il campionato è ormai prossimo alla sua ripresa. La Roma, attesa dalla delicata gara interna contro il Monza, sa bene della necessità di continuare a seguire un percorso di crescita che permetta di ovviare alle tante difficoltà incontrate fino a questo momento, costate non pochi punti alla squadra di Mourinho.

Fondamentale, dunque, il seguire una falsariga nata dopo Genova e che parrebbe aver quantomeno fatto intravedere qualche spiraglio di guarigione in quel di Trigoria. L’attenzione per un presente ricco di eventi e prossimo a poter regalare tante evoluzioni non cancella però la consapevolezza di essere in un’annata al termine della quale non poche novità potrebbero verificarsi in casa giallorossa, a livello dirigenziale e non solo.

Roma, offerta da un miliardo per l’addio: Mourinho può restare così?

In particolar modo, tra le varie questioni a gittata più ampia, intriga il futuro di Mourinho, attualmente legato ai Friedkin fino al termine della stagione. La sua posizione, contrariamente a quanto scritto e temuto da alcuni fino a qualche settimana fa, pare essere saldamente ancorata alla panchina della Roma, nel pieno rispetto delle attuali situazioni contrattuali.

Quanto emerso nel corso di questi giorni e ore, poi, parrebbe aver lasciato intendere come non si intravedano margini per un prolungamento della permanenza dello Special One nella Capitale, dove ad oggi pare destinato a rimanere fino al prossimo 30 giugno. Su tale spinosa vicenda si è espresso nel pomeriggio Piero Torri, che sulle frequenze di Teleradiostereo ha parlato di uno scenario di importanza non trascurabile, presentato con toni concreti ma anche con una sorta di provocazione finale.

“Credo che qualcosa intorno alla proprietà della Roma sia successa, non credo agli azionisti di minoranza. Un indizio potrebbe essere la presentazione del main sponsor, con tutta la squadra schierata. Gira voce di un’offerta rifiutata dai Friedkin e corrispondente a 850 milioni. La voce che circola dice che i Friedkin l’hanno ritenuta bassa: dunque potrebbe dire che ci si siede e si discute a trattare”.

“Si dice che il costo sia fissato ad un miliardo. Quando Mourinho dice che lavorerà con gli arabi, non è che voglia intendere che si riferisca ad eventuali collaborazioni con proprietà arabe legate alla Roma? Qualcuno mi ha raccontato che si sarebbero verificate alcune cose“.