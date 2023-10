Assalto giallorosso in Premier, vuole giocare di più: Pinto ‘avvisato’

Calciomercato Roma, assalto giallorosso in Premier League e addio a gennaio: gli ultimi aggiornamenti.

Tanti i nodi e le questioni con le quali bisognerà fare i conti in casa Roma nel corso di una stagione iniziata non benissimo ma che presenta ancora il giusto tempo e i necessari ingredienti per permettere alla squadra di Mourinho di assestarsi e iniziare a seguire un iter più rettilineo e felice rispetto a quello che ha contraddistinto questi primi mesi di campionato.

Dopo aver toccato un punto a dir poco basso in quel di Genova, la squadra ha provato ad elargire eloquenti e necessarie risposte, arrivate nella settimana antecedente la pausa della Nazionale e adesso attese anche nel corso dei prossimi impegni in campo italiano ed europeo, a partire dalla sfida interna con il Monza questa domenica.

La ravvicinata e delicata rosa di gare che attende la Roma permetterà di capire l’effettivo stato di salute della squadra, da un punto di vista fisico e mentale. Le indicazioni sul primo fronte potrebbero, inoltre, essere non poco importanti anche ai fini delle valutazioni di mercato che attendono Tiago Pinto e colleghi già in questa fase, alla luce di una campagna acquisti di riparazione meno lontana di quanto possa sembrare.

Calciomercato Roma, Tielemans al Galatasaray: hanno già deciso

Su questo fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Turchia, legati ad un nome che era stato già accostato alla Roma in passato e che nel corso di questi ultimi giorni pareva poter suggestionare nuovamente il mondo capitolino. Ci riferiamo a Youri Tielemans, reduce dal fresco passaggio all’Aston Villa dopo la lunga esperienza al Leicester, dopo la quale ha preferito restare in Premier League, al netto di interessi arrivati anche dall’estero e dalla stessa Serie A.

La posizione presso il nuovo club è però attualmente meno felice di quanto ci si potesse inizialmente attendere, soprattutto a causa dello scarso minutaggio fin qui concessogli dall’allenatore, Unai Emery, che lo ha schierato titolare solamente in quattro occasioni fino a questo momento. Legato all’Aston Villa fino al 2027, secondo il portale turco Ulusal avrebbe apprezzato non poco la possibilità di giocare al Galatasaray a partire dal prossimo gennaio.

I giallorossi balcanici, infatti, avrebbero maturato un certo interesse per prelevarlo in prestito e acuire le qualità e la disponibilità di elementi all’interno di una squadra fin qui reduce da un principio stagionale non poco ricco di soddisfazioni, sia in campo nazionale che in Champions League.

Il belga ha già dato disponibilità ad un trasferimento che gli consenta di ritrovare minuti e continuità: la dirigenza, adesso, è al lavoro e spinge per chiudere un’operazione che accontenterebbe diverse delle parti in causa, garantendosi un giocatore che, da anni ormai, piace tanto nel nostro continente.