Calciomercato Roma, colpo da 90 in Premier: ‘riscatto’ immediato

Calciomercato Roma, rinforzo a gennaio dalla Premier per aiutare Mourinho: fondamentale il ‘sacrificio’ degli inglesi.

Dopo aver toccato uno dei punti più bassi del recente passato in quel di Genova, la squadra di Mourinho è attualmente attesa da un nuovo ciclo di impegni di non trascurabile importanza, durante i quali sarà possibile ricevere nuove indicazioni e risposte circa lo stato di salute di una squadra distintasi per un percorso fin qui tutt’altro che nobile.

Le difficoltà palesate nelle prime tre giornate di campionato parevano parzialmente archiviate grazie alla vittoria rotondissima contro l’Empoli, dopo la quale non è però arrivata quella attesa e sperata continuità, risultante ad oggi fondamentale per provare a risalire in classifica.

Proprio dopo la debacle ligure, rappresentante una delle diverse occasioni nelle quali Lukaku e colleghi hanno perso punti, la squadra ha però trovato una serie di vittorie consecutive, vincendo due volte in campionato e bissando il primo trionfo nel girone di Europa League. Troppo poco, certo, per capire se effettivamente sia cambiato qualcosa ma si tratta comunque di segnali incoraggianti e di cui tenere in considerazione in vista della prossima parentesi stagionale che attende la Roma.

Calciomercato Roma, un difensore da 90 milioni per Mourinho: idea Maguire

Quanto raccolto sul terreno di gioco dagli uomini di Mourinho nei prossimi mesi potrà fungere da importante indicatore anche per Tiago Pinto e colleghi, distintisi la scorsa estate per un calciomercato difficile e inizialmente bloccato ma conclusosi per l’ennesima volta con un felicissimo colpo di teatro targato Friedkin e non solo.

Le su citate difficoltà in questo principio stagionale, intanto, sono risultate anche il frutto di una serie di defezioni e indisponibilità di giocatori che potrebbero prossimamente portare la dirigenza a cogliere e cercare nuove occasioni nella campagna acquisti di gennaio. Tra queste, non sfugga quella proveniente dalla Premier League e legata al nome di un difensore molto noto a livello internazionale, Harry Maguire.

Come riferisce Calciomercatoweb.it, il centrale britannico potrebbe rappresentare un’idea per la Roma di Mourinho, dove troverebbe il collega connazionale Smalling e un allenatore che non poco aiuto potrebbe garantirgli ai fini di un ritrovamento fisico e, soprattutto, psicologico.

Il grande e famoso esborso economico del Manchester United, di circa 90 milioni di euro, non è mai stato ripagato e un allontanamento di Maguire dopo le tante difficoltà incontrate in questi anni sarebbe accettato anche dagli stessi Red Devils. Condizione fondamentale, soprattutto per un campionato come la Serie A, sarebbe però la disponibilità del club inglese a coprire almeno parte del lauto stipendio percepito oltremanica.

Meno concrete, intanto, altre piste nel nostro campionato, legato a big come le milanesi o la Juventus che, pur avendo necessità di rinforzi in questa zona di campo, paiono eventualmente interessate a scenari diversi da quello relativo a Maguire. Seguiranno aggiornamenti.