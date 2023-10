Calciomercato Roma, niente rinnovo e addio anticipato

Calciomercato Roma, nonostante Mourinho lo abbia impiegato con continuità ancora non si parla di rinnovo. E l’addio potrebbe essere anticipato

José Mourinho nel corso di questa stagione – anche per via delle prestazioni di certo non esaltanti di Zalewski – lo ha sempre utilizzato. Ma questo non significa che il futuro è deciso. Anzi, al momento, sembrano essere più alte le probabilità di un addio piuttosto che di una permanenza.

Leonardo Spinazzola è in scadenza di contratto e la prossima estate potrebbe anche lasciare la Roma spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Una situazione chiara a tutti questa anche perché nessun rumors fino ad oggi ha parlato di quello che potrebbe essere il rinnovo del giocatore. Anzi, a dire il vero, la scorsa estate dall’Arabia era arrivata un’offerta che Spinazzola ha rispedito al mittente rassicurato da Mou sul suo utilizzo. Ma in sei mesi le cose cambiano.

Calciomercato Roma, addio a gennaio per Spinazzola

Spinazzola, a quanto si legge sul quotidiano questa mattina, potrebbe anche lasciare prima i colori giallorossi qualora nella prossima sessione di mercato invernale arrivasse un’offerta sempre da quel campionato nel quale, Mourinho (parole sue) prima o poi andrà ad allenare. Senza perderlo a zero poi in estate, il club potrebbe aprire anche ad un addio anticipato.

Sette milioni di euro potrebbe mettere sul piatto l’Al Shabab. Una cifra importante per uno che dopo sei mesi potrebbe anche firmare a parametro zero. Soldi che la Roma potrebbe decidere di accettare anche se, senza dubbio, avrebbe bisogno di un elemento in grado di andare a coprire il buco che Spinazzola potrebbe lasciare. Le sirene arabe a gennaio potrebbe ritornare a suonare e tutto realmente potrebbe succedere. Sappiamo benissimo che davanti a delle offerte importanti nessun giocatore in nessun club può essere ritenuto incedibile. E anche Spinazzola, ovviamente, rientra in questa categoria.